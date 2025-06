Azcón tras el bulo del atentado de la UCO: «Pilar Alegría es la portavoz de las mentiras de Sánchez»

El escándalo del bulo del atentado de la UCO propagado por la propia Moncloa para desacreditar a la Guardia Civil todavía no ha merecido rectificación por ninguno de los miembros del Gobierno de España. Hasta tres ministros difundieron el bulo del atentado de la UCO este fin de semana en distintos mítines del PSOE. Este lunes, tras la marea de mentiras, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha señalado directamente a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

El aragonés ha pedido expresamente a la ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría que rectifique y pida perdón por propagar el bulo del atentado de la UCO: «No puede ser que la propia portavoz del Gobierno de España se dedique a utilizar medidas con objetivos políticos y en este caso para tratar de desacreditar a la Guardia Civil».

¿Dónde está el límite de la derecha? Las declaraciones del agente de la UCO contratado por Ayuso son MUY GRAVES. Estamos hablando de «poner bombas lapa.» Son malas personas y no tienen ni dignidad, ni respeto.@Pilar_Alegria pic.twitter.com/6X7xv6OvG7 — PSOE (@PSOE) May 31, 2025

«Pilar Alegría es la portavoz de las mentiras de Sánchez», ha expresado Azcón, respecto del bulo difundido de un supuesto magnicidio contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte del capitán de la Guardia Civil, Juan Vicente Bonilla, quien ocupó puestos de responsabilidad en la Unidad Central Operativa (UCO), durante el inicio de la investigación del caso Koldo, por medio de la cual se destapó que el ex ministro José Luis Ábalos podía haber recibido comisiones por autorizar contratos desde el ministerio de Transportes.

¿Cuál es el bulo del PSOE sobre la UCO?

Juan Vicente Bonilla, actual gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud, está siendo víctima de una gran cacería desde la cúpula del Gobierno de España, tratándole de acusar de intentar atentar contra Sánchez con una «bomba lapa» o «un sicario venezolano», al divulgar una supuesta conversación por Whatsapp que mantuvo en 2021.

Esta conversación ha resultado ser una grave manipulación por parte de los ministros, pues en la cual precisamente el guardia civil expresaba su temor de que el propio Gobierno terminara por poner una «bomba lapa en los bajos del coche».

Tal y como reveló The Objetive este fin de semana demostrando los mensajes originales, la acusación lanzada contra el capitán de la Guardia Civil, Juan José Vicente Bonilla, que estaban divulgando tres ministros –Pilar Alegría, María José Montero y Óscar López– y publicado así mismo por el diario de izquierdas, El Plural, era falsa. De momento, ninguno de éstos ni el portavoz de socialista en el Congreso, Patxi López, han rectificado.

En un mitin del PSOE en Monzón (Huesca), este sábado, Pilar Alegría afirmó que Bonilla, «quería poner bombas lapa en los bajos del coche del presidente del Gobierno».

«Estamos viendo y escuchando estos días declaraciones absolutamente peligrosas como las que se leían estos días en los medios de comunicación de un exagente de la UCO, por cierto, pagado y contratado por la señora Ayuso, amenazar incluso con poner bombas lapa bajo el coche del presidente del Gobierno», sostuvo Alegría, preguntándose: «¿Dónde está el límite?».

Alegría aseguró: «Cuando uno arrasa con cualquier línea de dignidad política, cualquier línea de respeto institucional y político» ya no se trata de «una campaña orquestada por malos políticos, es una campaña orquestada por malas personas».

Ante estas declaraciones, Azcón defiende que no se puede calificar de simplemente fango o bulo el relato que han sostenido los socialistas y representantes del Ejecutivo central: «Es mentira, directamente mentira. No tiene otro nombre, no es bulo, no es fango, es mentira. Y que el Gobierno de España, de forma coordinada, esté hablando de mentiras cuando los propios medios de comunicación que lo difundieron han reconocido que son mentiras, que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, es extraordinariamente preocupante”»

«No puede ser que la propia portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, se dedique a utilizar mentiras con objetivos políticos y en este caso para intentar desacreditar a la Guardia Civil», ha sentenciado.

❌Seguimos esperando que el @aragonpsoe exiga a su secretaria general una rectificación por difamar bulos sobre la Guardia Civil 🗣️@BlancaPuyuelo: «Los socialistas siguen escondidos y únicamente preocupados por tapar sus escándalos» pic.twitter.com/1yn0pGUmZZ — PP de Aragón (@pparagon) June 2, 2025

A preguntas de los medios de comunicación, el presidente aragonés ha considerado este asunto «extraordinariamente grave» y, a su juicio, es «otro signo del deterioro en el que se encuentra el gobierno de España en este momento».