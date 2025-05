Azcón defiende a una directora general que relacionó al PSOE con la prostitución: «No la voy a cesar»

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha dejado claro que no va a cesar a nadie de su Gobierno por «decir la verdad». Azcón se refería a la directora general de Feria, Comercio y Artesanía, Carmen Herrarte, a quien pide la dimisión el PSOE por relacionar al partido con la prostitución.

Se trata de Carmen Herrarte a quien el PSOE trató nuevamente este jueves por la mañana en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza de reprobar su actuación como consejera de Economía, en la legislatura anterior –cuando Jorge Azcón era alcalde–.

Esta no es la primera vez que el PSOE trata de formar el cese o la reprobación de Herrarte, una de las populares más duras dentro de las filas del partido, que solía arremeter ya fuera contra los concejales socialistas –en su época en el Consistorio– o como diputada en las Cortes hasta este diciembre cuando fue nombrada directora general.

En este caso, la polémica se desató este jueves, cuando la directora general a la vista de la moción que se iba a defender en el pleno zaragozano, escribió en redes unos comentarios lamentando que no iba a poder presenciar en directo la moción presentada por los socialistas porque debía estar en Teruel.

«Me habría encantado asistir al pleno de hoy del Ayuntamiento de Zaragoza para verte, Lola Ranera [portavoz del PSOE], pero trabajo en Teruel. Estoy lejos del parador, pero si tu nueva jefa y antigua enemiga, Pilar Alegría, se dejó algún objeto personal, os lo puedo ir a buscar. Ya me dices», escribió Herrarte.

Hola @lolaranera, por lo visto tu nueva jefa, @Pilar_Alegria, (hasta hace 4 días has sido lambanista de toda la vida) os ha pedido que pongáis mociones en los plenos que distraigan la atención de la realidad. No me extraña!!! Con tanto imPUTAdo y tanta puta… La defenderás tú? pic.twitter.com/26w6KGIYrt

— carmen herrarte (@carmenherrarte) May 29, 2025