Ayuso llena en Vigo y avisa del pacto PSOE-BNG: «No hay nacionalismo sin su sicario al lado»

Isabel Díaz Ayuso despierta pasiones. La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño triunfa allí dónde va y este jueves, en Vigo, no ha sido diferente. La irrupción de la dirigente del Partido Popular de Madrid en la campaña gallega, este jueves y viernes, ha dejado muy pequeña la Estación Marítima del puerto vigués. Ayuso ha aprovechado su presencia en Galicia para avisar de un posible pacto entre el PSOE y el BNG: «No hay nacionalismo sin su sicario al lado».

Una hora antes del inicio del acto, todas las sillas dispuestas por la organización estaban ocupadas. A la hora del mitin decenas de personas se han tenido que conformar con ver a Ayuso en el saludo que les ha dirigido a la entrada junto a Alfonso Rueda, ya que no cabían en el interior.

Su aparición en el estrado, para dirigirse a todos los presentes, ha sido una auténtica locura. Un largo aplauso, únicamente tapado por la sintonía del Partido Popular, han acompañado a la presidenta de la Comunidad de Madrid que ha asegurado que «vivo con mucha ilusión estas elecciones en Galicia que vamos a ganar». Consciente de que la principal amenaza para Rueda es el Bloque de Ana Pontón, Ayuso ha alertado que «cualquier papeleta que no sea la del PP es un voto para el BNG. Un partido al que ha acusado de «ser cómplices y amigos de los terroristas de Bildu, compartiendo candidatura en las europeas con un condenado» por pertenencia a ETA.

Además, ha alertado de que «el proyecto de desmembramiento de España completamente organizado desde La Moncloa» pretenden trasladarlo ahora a Galicia de la mano de un pacto entre el PSOE y el BNG si Rueda pierde la mayoría absoluta.

La dirigente del PP ha asegurado que los socialistas «van a hacer lo que haga falta, sin valores y sin principios» para mantener el poder. De hecho ha afeado «la campaña llena de mentiras, que te dicen con una cara de cemento armado como nunca había visto en unas elecciones en Galicia». La madrileña ha afeado al alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, de culparla a ella de que el AVE no llegue a la ciudad.

Isabel Díaz Ayuso también ha alertado de que el PSOE va a estar «sólo al servicio del nacionalismo y del BNG». Según la presidenta madrileña, los nacionalistas gallegos «no son amor a Galicia, son odio a España». «No hay nacionalismo sin su sicario al lado», ha manifestado. La líder del PP de Madrid, que este viernes estará también en Sangenjo, ha denunciado respecto a PSOE y BNG que «corruptela y poder es lo único que les mueve».

En su opinión, «no aspiran a gobernar Galicia, su única aspiración es que no gobierne el PP para hacer daño a España». «Estos proyectos de ruptura que estamos viendo en Cataluña, el País Vasco o Navarra no vienen para gestionar, vienen para perpetuarse en el poder», ha dicho. A modo de advertencia, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho: «Ojo con el nacionalismo, que no sale de allí donde entra».

Apoyo a la Guardia Civil

Díaz Ayuso también ha tenido un recuerdo para los dos agentes de la Guardia Civil asesinados en Barbate (Cádiz) la semana pasada. La presidenta de Madrid ha asegurado que los funcionarios del instituto armado «se están dejando la vida por España». Un recuerdo para lo ocurrido en la localidad gaditana que ha suscitado un apoyo unánime de todos los presentes en la sala.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha cargado también «contra la vicepresidenta comunista del Gobierno experta en bolitas» -en referencia a Yolanda Díaz y a los pélets-. Ayuso ha bromeado que «vino un día y ya no se le ha visto más, porque alguien le debía decir que dejase de hacer el ridículo». Con ironía, la presidenta madrileña ha remachado contra Yolanda Díaz: «Ahora debe estar ocupada preparando su viaje a Gaza… ¡Ah, no, que tampoco le dejan ir!».