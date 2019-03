La obra 'Ninot', de Santiago Sierra y Eugenio Merino, reproduce al rey Felipe VI y tiene que ser quemada antes de un año.

‘Ninot’, la obra de Santiago Sierra y Eugenio Merino, una representación de cera del Rey Felipe VI de cuatro metros y medio está todavía a la espera de comprador en un almacén de una empresa especializada. Por exigencias de contrato, quien compre la obra deberá comprometerse a quemarla. El precio es de 200.000 euros.

Fuentes del entorno del polémico artista Sierra explican a OKDIARIO que “no hay novedades” sobre el proceso de ventas. A pesar de que había interesados ninguna oferta se ha materializado. “El primero que ponga el dinero y se comprometa a quemar en el plazo de un año la obra se lo queda”, explican estas fuentes.

El año pasado, la obra que ensalzaba a los golpistas catalanes, proetarras y condenados por agresiones fue vendida en menos de 24 horas a Tatxo Benet, socio de Jaume Roures.

En esta ocasión, la obra ha tenido que ser trasladada desde la feria a un almacén, una vez concluyó ARCO. Los responsables de la obra han abonado un mes de seguro a una empresa especializada en “montajes y desmontajes” de piezas de arte.

“La venta no será inminente”

Este mismo portavoz ha señalado que continúa “el proceso de negociación” abierto durante la feria con un coleccionista español, cuyo nombre no quiere revelar. En todo caso, todavía no están cerradas las distintas cláusulas sobre el proceso de quema. “El cliente quiere informarse y nosotros no tenemos prisa”, ha señalado desde el estudio, que confirman que la venta “no será inminente”. Según la idea inicial, la figura debería ser quemada por contrato. Sólo quedaría la calavera, de un material resistente al fuego.

Durante la celebración de Arco, el estudio de Sierra ya adelantó el interés de un coleccionista español por delante de otros que también preguntaron por la obra. “Ha habido interés de Europa y Sudamérica, pero este comprador está dispuesto a quemar la obra, algo que echaba para atrás a otros interesados”, señaló entonces.