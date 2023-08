Laura Arroyo, asesora de Podemos, no ha escondido nunca su totalitaria opinión contra aquellos que piensan diferente a ella. Hace unos meses, propuso en Canal RED, la televisión de Pablo Iglesias, prohibir por ley la existencia de medios discrepantes en España. Entre ellos, señaló e incluyó a OKDIARIO. Ahora, Arroyo ha redactado un hilo de Twitter relatando el ‘terrorífico’ viaje de tres plantas en ascensor que vivió en el Congreso al coincidir en él con Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith. Tres diputados nacionales dentro del parlamento español. Sin duda, uno de los escenarios más inseguros para cualquiera.

Por ello, Arroyo comenzó a «temblar» de miedo. «Temblé las tres plantas que el ascensor debía subir para poder bajarme». En cuanto el aparato llegó a su destino, la asesora de Podemos escapó a toda prisa. «Llegué a la 3ª planta. Salí corriendo. Decidí en ese momento que nunca más me quedaría en un ascensor si uno de ellos subía».

Me sumo a la moda de contar anécdotas con los fascistas pero no para distinguir a nadie porque hartita me tienen. Una mañana subí a un ascensor en el Congreso para ir hacia la planta en que trabajo. Entraron Espinosa de los Monteros, Abascal, Smith y un técnico de VOX. 🧵 — Laura Arroyo (@menoscanas) August 8, 2023

En estos términos tan fiables como generosos ha cargado Laura Arroyo contra los dirigentes de Vox. Atendiendo a los datos objetivos de lo ocurrido, se concluye que no sucedió nada excepcional dentro de ese ascensor. Cada cual llegó a su destino sin ningún tipo de problema. Además, no se notificó ninguna incidencia al respecto. Pero Arroyo, presa del «temor» que «desprende Vox», sufrió uno de los episodios más terroríficos de su vida. El hilo no tiene desperdicio. Cobra más valor aún si se tiene en cuenta que está redactado por toda una responsable de Análisis Político y Discurso de Podemos.

«Desde que entraron en el Congreso vivimos además del temor social de lo que representan ese temor corporal y primario. Las diputadas de izquierdas lo saben bien. Las técnicas también. Construimos nuestros protocolos de defensa individuales y seguramente limitados, pero necesarios», asegura Arroyo dentro de su delirio.

Que la asesora de Podemos haya decidido contar este episodio ahora no está motivado por la búsqueda de justicia. De hecho, en ningún momento denunció lo ocurrido. Cierto es que denunciar la nada suele ser algo complejo. Arroyo lo ha sacado a la luz para «seguir la moda de contar anécdotas con los fascistas». No hay más.

Laura Arroyo asegura que compartió ascensor, dentro del Congreso, con Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith, acompañados de un técnico del partido. «Iban conversando. Sonrientes. Una mañana de trabajo normal en fachilandia. Se callaron al verme. Cubrí por inercia la credencial que decía ‘Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos’ y empecé a temblar. Temblé las tres plantas que el ascensor debía subir para poder bajarme», arranca Arroyo su hilo.

Los temblores fueron incrementando según subía el ascensor. No hay constancia de que el resto de los ocupantes sufrieran algún síntoma similar, por lo que se puede concluir que el trayecto en el elevador fue del todo normal. No para Arroyo. «Temblé por estar encerrada con quienes me violentan a diario por ser mujer, migrante, racializada y de izquierdas. Temblé porque mi cuerpo reconoció el riesgo. Porque todos representan lo mismo. Porque nos miran exactamente igual. Porque nos violentan a diario de la misma manera».

«Llegué a la 3ª planta. Salí corriendo. Decidí en ese momento que nunca más me quedaría en un ascensor si uno de ellos subía. El cuerpo a veces analiza mejor que la cabeza y reconoce amenazas sin distinciones. No siempre hace falta que te digan algo para que sentirte amenazada», continúa el relato.

El tema racial, otro de los grandes éxitos de Arroyo, no tarda en asomar en el relato. En el sexto tuit del hilo, Arroyo, peruana, se aferra al comodín del «privilegio blanco». Para la asesora de Podemos, no hay diferencia, dentro de Vox, entre los denominados ‘liberales’ de los «fascistas». Una conclusión alcanzada en los 45 segundos que duró el trayecto en ascensor. «Y ahora si quieren pueden seguir distinguiendo a unos y otros, como si fuera posible. Llamando ‘liberales’ a fascistas con relaciones empresariales desde vuestro privilegio blanco», concluye el hilo.