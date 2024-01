La Constitución Española ha experimentado una reforma ansiada desde hace años por las personas con discapacidad. El artículo 49 que recoge precisamente los derechos de estas personas incluía un término ofensivo para todos ellos: el de disminuido. Ahora será sustituido por el de personas con discapacidad pero hay más cambios.

Ésta reforma constitucional ha puesto de acuerdo a todos los partidos políticos menos a Vox, que ha votado en contra por no querer avalar con sus votos al Gobierno de Pedro Sánchez. Y es que la reforma no está exenta de polémica ya que no únicamente se sustituye un término por el otro si no que se añaden más conceptos.

Es una lucha de años. En 2023 se cumplieron 20 años desde que se pidiera la reforma del artículo. El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, defiende así la sustitución del término disminuido:»No nos sentimos disminuidas, somos igual de valiosos, igual de completos que el resto».

El artículo 49 antiguo

En concreto, el artículo 49 original recogía lo siguiente:

Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.

El artículo 49 modificado

Y ahora queda redactado de esta manera:

Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación.

Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.

Se regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes.

Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España que velan por sus derechos.

El análisis de los cambios

Así, se pueden apreciar todos los cambios que se han introducido con la reforma constitucional. Lo primero que cabe destacar es la defensa de la no discriminación de este colectivo, dotándoles de unos derechos y deberes que velen por una «libertad e igualdad real y efectiva».

Además se añade que «los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad». Es decir, que desde el Estado se comprometen a garantizar que el colectivo no sea marginado ni excluído de ningún ámbito.

Y a continuación viene una de las frases que ha creado más polémica. «Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad», reza el nuevo artículo 49. Una afirmación que para algunos es discriminatoria con los varones al hacer sólo alusión al género femenino.

Por último, se regula la «especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes» y se plasma que «las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España que velan por sus derechos».

El único ‘no’ de Vox

La reforma de la Constitución ha salido adelante con el voto a favor de todos los partidos con representación parlamentaria menos Vox. Desde la formación liderada por Santiago Abascal ha precisado a través de un comunicado que no puede «avalar» con su voto una reforma constitucional impulsada por un Gobierno «que ha vulnerado la propia Constitución» y que tampoco pueden «contribuir» a «la imagen de un falso consenso que servirá sólo para blanquear a Sánchez y su gobierno ilegal».

Desde Vox han asegurado que «no altera con su voto el sentido de la votación» y que el pasado martes decidió abstenerse en lugar de votar «no» por «el justo y merecido reconocimiento a las personas con discapacidad y a sus familias». «Personas para las que nuestro grupo parlamentario y nuestro partido exigen el mayor respeto, y así lo demuestran las numerosas iniciativas presentadas en defensa de la vida, los cuidados y el reconocimiento social», ha argumentado.

Por otro lado, desde el partido de derechas han criticado la «hipocresía» de grupos parlamentarios que «desprecian a las personas con discapacidad». Y para apoyar su afirmación ha recordado que el Gobierno negó la puesta en marcha de una ley para enfermos de ELA y grandes dependientes «por suponer un coste de 38 millones de euros».

«Vox no puede avalar en ningún caso el abandono y la desigualdad que consagra el nuevo texto fruto del acuerdo PSOE-PP, que diferencia a las personas con discapacidad por razón de sexo y que deja indefensas a las personas con altos grados de discapacidad contemplando tan sólo a las personas que pueden conseguir la autonomía, habiendo eliminado el término de asistencia y amparo para los grandes dependientes», ha manifestado.

Aún así, han señalado que están «a favor» de sustituir el término disminuidos por personas con discapacidad pero que no pueden aceptar «la división por sexos que propone la reforma acordada por PP y PSOE cuando habla de atender particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad». En esta misma línea, ha apuntado que tampoco respalda la eliminación del término «amparo», aunque sí apoyan la inclusión de la «autonomía personal».