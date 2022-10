La Generalitat de Cataluña sigue premiando con contratos a los empresarios que facilitaron y ayudaron a celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. En esta ocasión el presidente Pere Aragonés premia con 82.261,56 euros más el 21% de IVA (99.536,48 euros) a Iniciatives Events, una de las empresas investigadas e intervenidas por la Guardia Civil por la convocatoria del citado referéndum ilegal. La Guardia Civil se incautó de 2,5 millones de papeletas y cuatro millones de sobres destinados al referéndum ilegal en una nave de esta empresa a finales de septiembre de 2017. El acto que de nuevo organiza Iniciatives Events se celebrará el martes 18 de octubre de 2022 en el Auditorio de CosmoCaixa de la calle Isaac Newton de Barcelona entre las 18 y las 21 horas.

La Agencia Catalana de Consumo (ACC), un organismo autónomo dependiente de la Generalitat, celebrará el próximo 18 de octubre los 18 años de su fundación y para ello ha contratado un «servicio para la organización de un acto para celebrar los 18 años de la Agencia para un máximo de 250 personas». El acto constará de tres partes, «una conferencia inaugural a cargo de un presentador o presentadora mediática relacionada con el consumo», la segunda parte será de «reconocimiento a las empresas, entidades, personas y publicaciones que destaquen por su compromiso y buenas prácticas en relación a la defensa de los consumidores, con entrega de 12 galardones» y la tercera parte consistirá en «un vídeo resumen de los 18 años de la Agencia y los parlamentos institucionales del consejero y el presidente».

Las tareas que deberá realizar la empresa son «el diseño y planificación del acto, escaleta, diseño del escenario de entrada (…) refuerzo de la iluminación y uso de una pantalla LED (…), cartelería necesaria, producción del vídeo del décimo octavo aniversario de cinco minutos de duración (…) reportaje fotográfico del acto, impresión del material personalizado». La empresa deberá disponer de 20 personas para el acto. Todo esto para un acto de tres horas de duración.

El director de la ACC que ha adjudicado este contrato es Francesc Sutrias i Grau, uno de los investigados en la «operación Voloh» de la Guardia Civil. Sutrias fue investigado cuando los agentes de la Guardia Civil lo identificaron mientras mantenían una nave industrial en el polígono Can Barri, de Bigues i Riells, vigilada, a la que acudió el 2 de septiembre de 2017 Francesc Sutrias, entonces director general de Patrimonio de la Generalitat. Sutrias también aparece en una conversación grabada por los agentes al entonces secretario general de Vicepresidencia, Josep Maria Jové (mano derecha de Oriol Junqueras), desde el teléfono público de un bar cercano mientras investigaban las actividades preparatorias para el referéndum del 1-O.

En esa conversación grabada, que consta en el sumario de la «operación Voloh», Sutrias tuvo que disculparse por «dar nombres por teléfono» aunque advirtió que era un teléfono fijo público a lo que Jové le respondió que «el mío no es público» y lo podía tener «pinchado». El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, aportaba estos datos en un auto dictado en octubre de 2020 que ordenaba la detención de 31 personas, en una operación policial contra empresarios y dirigentes independentistas relacionados con la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre.

No es el primer contrato que Ayuntamientos y Generalitat catalana conceden a Iniciatives Events. La alcaldesa de Barcelona Ada Colau y otros cinco departamentos de la Generalitat ya financiaron con contratos a esta misma empresa, que fue intervenida por la Guardia Civil por organizar la quema de fotos del Rey Felipe VI en Barcelona, donde montaron un gran escenario en la Via Laietana para que los independentistas pegaran fuego a un retrato del monarca de tres metros de altura. También organizaron poco después el discurso del fugado ex presidente Carles Puigdemont en Perpiñán (Francia). El juez también ordenó entonces el registro de la sede de la empresa Iniciatives Events SL, situada en Igualada (Barcelona), y la detención de sus dos administradores: Antonio Fusté Piñol y Roc Aguilera Vaqués. La Guardia Civil descubrió que esta empresa ocultaba en una de sus naves miles de sobres y papeletas para el referéndum ilegal de independencia del 1-O.

Iniciatives Events ya recibió contratos del Consejo Catalán de Deportes, el Diplocat, la empresa pública Ferrocarriles de la Generalitat, la Agencia Catalana del Agua (ACA) y el Instituto Catalán del Suelo (Incasol), organismos todos ellos dependientes de la Generalitat.