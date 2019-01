Díaz dispara a Sánchez sobre Cataluña: “La coherencia no se compra en el supermercado, se tiene o no se tiene”

La líder del PSOE de Andalucía responde así a la carta de 300 afiliados socialistas que comparan la posición de Díaz, Javier Lambán o Emiliano García Page sobre Cataluña con la de VOX o C’s

La presidenta en funciones de la Junta de Andalucía y líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha disparado directamente contra el líder del partido y presidente del Gobierno Pedro Sánchez, cuando preguntada por el documento que han firmado más de 300 militantes defendiendo la gestión de Sánchez respeto a Cataluña y equiparando la posición de Díaz, Javier Lambán o Emiliano García Page a la de VOX o C’s.

Díaz ha respondido que “la coherencia no se compra en el supermercado, se tiene o no se tiene”. Minutos antes había avanzado que “no tengo ninguna discrepancia orgánica con el secretario general del partido” pero ha matizado que “sí la tengo política. La líder del PSOE de Andalucía ha verbalizado esa discrepancia política en la gestión de la ejecutiva federal y La Moncloa sobre la crisis catalana y ha defendido, en claro alegato a Sánchez, que “yo siempre he tenido la misma posición, antes y ahora”.

No obstante, la presidenta en funciones de Andalucía, que ha recordado que su disposición al partido “desde muy jovencita”, ha querido rebajar la tensión por esa carta al asegurar que “la dirección federal se ha desmarcado del manifiesto” que firman más de 300 afiliados del PSOE.

Felicitó las Navidades a Sánchez

El último día que habló con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue durante las pasadas fiestas navideñas para “felicitarnos la Navidad”. Así ha respondido a la pregunta sobre con quién había consultado la decisión de quedarse liderando la oposición tras perder la presidencia, justo la misma semana que la ejecutiva federal volviese a abrir la puerta a “un proceso de renovación” en Andalucía que pasaría por su salida de la secretaría general.

De momento la secretaria general de los socialistas andaluces no tiene ninguna intención de ceder a las intenciones de Ferraz, tal como ha avanzado hoy OKDIARIO, y pretende plantar cara en el caso que quieran fulminarla.