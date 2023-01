Ana Serna: «El Gobierno ha firmado la condena a muerte de decenas de miles de familias en Alicante»

“Es una situación dramática”. Es el SOS que lanza en LA ANTORCHA de OKDIARIO la secretaria provincial del PP en Alicante, Ana Serna: “El gobierno ha firmado la sentencia de muerte de decenas de miles de familias en Alicante, pero también en Murcia o Almería”. Se refiere a la aprobación, este martes, en Consejo de Ministros del recorte del caudal del trasvase Tajo-Segura. Pedro Sánchez y Teresa Ribera le cortan el grifo del agua a estas tres provincias. A cuatro meses de las elecciones, con Emiliano García-Page en apuros electorales, el gobierno hace un enorme favor al presidente castellano-manchego. ¿A cambio de que Page cierre la boca y deje de criticar a Sánchez y sus socios?

La historia viene de lejos, cuenta Ana Serna: “Hoy [por ayer] se ha culminado la obra que inició la señora Narbona”, actual presidenta del PSOE y ministra de Medio Ambiente con Zapatero. “Estamos condenando a muerte a decenas de miles de familias que viven de la agricultura”, señala. “Esta mañana hablaba con un regante. Me ha enviado un whatsapp y me decía: ‘Tengo ganas de llorar’. Y no es para menos. Es para llorar”.

“Esto es una decisión política y arbitraria por parte de la ministra Teresa Ribera. El gobierno tiene su hoja de ruta que es acabar con el trasvase y no escucha a nadie”, señala la dirigente ‘popular’ de Alicante. “Una auténtica ruina para decenas de miles de familias que viven del agua del trasvase Tajo-Segura. Y para muchas más porque el agua del trasvase es fundamental no sólo para la agricultura. También, para el turismo, la industria agroalimentaria…”.

Puig se pliega a Ribera

Para Ana Serna, “Ximo Puig ha hincado la rodilla y se ha plegado a las decisiones de una señora [Teresa Ribera] que no conoce nuestro territorio ni conoce nuestra forma de vida”. Y añade: “Puig dijo que había llegado a un acuerdo histórico con la ministra Teresa Ribera. En realidad, llegó a un acuerdo para que en vez de robarnos toda el agua nos robaran sólo un poco”.

“Hace mucho tiempo que dejé de confiar en Ximo Puig. Han sido muchas las manifestaciones, concentraciones de agricultores, regantes, colectivos… y Puig no ha ido a ninguna”, recuerda Ana Serna. “Para Puig, la provincia de Alicante, la huerta de Europa, no es una prioridad”, asegura. Serna desmonta uno de los argumentos usados por el Gobierno. Niega que el aumento del caudal ecológico mejore la calidad de las aguas: “No hay ni un solo informe científico que apoye esa idea”.

Page, feliz

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se sale, así, con la suya frente a su compañero Ximo Puig, que sale derrotado: “Page repite el mantra de que el agua es suya y que la va a defender con uñas y dientes. Él defiende sus intereses. El problema son los dirigentes tibios en la Comunidad Valenciana que no defienden los intereses de su territorio”.

Ana Serna asegura que “Carlos Mazón revertirá esta situación porque él sí conoce las necesidades de la provincia de Alicante. Es un alicantino de corazón y conoce las necesidades del sur de Alicante, el Bajo Vinalopó y la Vega Baja. Que a nadie le quepa duda: Mazón revertirá esta situación”. Para Ana Sera, “la única solución es un cambio de gobierno”.