El alcalde socialista de Barcelona rompe relaciones con Israel «hasta un alto el fuego definitivo»

El Ayuntamiento de Barcelona encabezado por el socialista Jaume Collboni ha roto relaciones institucionales con el actual gobierno de Israel «hasta un alto al fuego definitivo» entre el país hebreo y Palestina, después del conflicto militar surgido del ataque del grupo terrorista Hamás el pasado 7 de octubre en suelo judío. El pleno ha aprobado una proposición de los Comunes que solicitaba esta decisión.

La medida propuesta por el grupo de Barcelona en Comú la han apoyado también los socialistas y ERC. Eso sí, el PSC había modificado el texto para que en lugar del verbo orginal que utilizó la formación de Ada Colau, «suspender» relaciones, se sustituyera por la palabra «interrumpir». Además se ha añadido una modificación, que asegura que este rechazo va exclusivamente dirigido al «actual gobierno de Israel». Junts, PP y Vox han votado en contra.

La líder de los comunes, Ada Colau, ha argumentado su apoyo a la medida expresando que hay que tomar partido para defender los derechos humanos. Elisenda Alamany, de ERC, ha denunciado que «el silencio de este gobierno fue aclaparador»durante las primeras jornadas de respuesta de Israel sobre Gaza.

Por su parte, Maria Eugènia Gay, teniente de alcalde de Derechos Sociales, ha agradecido a la formación de Colau el apoyo y ha puesto en valor que se ha enviado ayuda a Oriente Medio para los refugiados por el conflicto.

Los partidos que han rechazado la medida han mostrado su rechazo a la propuesta. Por parte de Junts, Victòria Alsina ha denunciado que no beneficia a resolver el conflicto que está teniendo lugar en estos momentos entre Israel y Hamás. Juan Milián, del PP, ha recriminado que la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ya había mostrado una actitud antisemita cuando suspendió el acuerdo de hermanamiento entre la ciudad condal y Tel-Aviv. Por su parte, el representante de Vox, Gonzalo de Oro-Pulido, ha criticado que la medida es un «brindis al sol».

La propuesta incluye la comunicación de la interrupción de las relaciones al Gobierno estatal y a la embajadora de Israel en España, encabezado por Rodica Radian-Gordon. El texto recoge que no se recuperará la normalidad hasta que «no se garantice el respecto a los derechos básicos del pueblo palestino y el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas respecto al conflicto entre Israel y Palestina».

En todo caso, el PSC ha querido expresar que la moción aprobada por el pleno del consistorio «no afecta a las relaciones con Tel-Aviv». El anterior equipo consistorial rompió los lazos de hermandad que existían entre la ciudad de Israel y Barcelona. Desde que Ada Colau salió del Ayuntamiento y el PSC se hiciera con la vara de mando, el hermanamiento entre las dos urbes volvió a establecerse.

La Comunidad Israelita de Barcelona (CIB), la institución más representativa de la ciudad condal, ha expresado que se encuentran «desconcertados por las decisiones del consistorio después del ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre». La CIB hacía alusión a la interrupción de relaciones de Barcelona con Israel.

🚨Desconcertats per les decisions del consistori @bcn_ajuntament @jaumecollboni després de l’atac terrorista de Hamàs del 7 d’octubre.

👉No oblidem com dos compatriotes van ser desmembrats entre les 1400 víctimes; i ⁉️NO entenem com l’ajuntament recolza postulats innecessaris.… pic.twitter.com/tvQUbGyS6x

— Comunidad Judía/Jewish/Jueva de Barcelona (@BarcelonaJudia) November 24, 2023