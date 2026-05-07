Albania reconoce al jurista español Javier Cremades con un Doctorado Honoris Causa por su defensa del Estado de Derecho

El jurista español Javier Cremades, presidente de la World Jurist Association (WJA), ha recibido el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Tirana, la institución académica más prestigiosa y antigua de Albania, en un acto en el que participó el primer ministro del país, Edi Rama, quien agradeció el liderazgo internacional de Cremades como «defensor del imperio de la ley en el orden global».

El rector de la universidad hizo entrega del reconocimiento al galardonado por su «destacada contribución al fortalecimiento del Estado de Derecho, la promoción de los derechos humanos, el diálogo internacional y su especial influencia en la escena internacional para promover los valores de la justicia y la libertad».

La laudatio estuvo a cargo de Ricardo Gil Lavedra, actual presidente del Colegio de Abogados de Buenos Aires y una de las figuras más relevantes del mundo jurídico de habla hispana. Gil Lavedra presidió como magistrado el histórico tribunal civil que enjuició a la dictadura argentina, un proceso llevado al cine en la aclamada película Argentina, 1985.

Javier Cremades es uno de los juristas españoles con mayor proyección internacional. Como presidente de la World Jurist Association, organización que agrupa a abogados, jueces y académicos de más de 150 países, ha impulsado durante años el fortalecimiento del Estado de Derecho y la defensa de los derechos fundamentales en foros internacionales de primer nivel. Este doctorado honoris causa se suma a una larga trayectoria de reconocimientos institucionales que consolidan su figura como referente global del derecho y la justicia.