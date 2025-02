Javier Cremades recibe el premio Influencia Hispana por su lucha por la libertad y la justicia

El abogado Javier Cremades, presidente de la World Jurist Association y también presidente del despacho Cremades & Calvo-Sotelo ha recibido este lunes el premio Influencia Hispana a la Defensa de la Libertad y el Imperio de la Ley en reconocimiento a su lucha por la libertad y la justicia en los países hispanos como base de la democracia.

Un reconocimiento que se suma al reciente Premio Español Universal 2024, concedido a Cremades por la Fundación Independiente, destacando su labor en la promoción del Estado de derecho y los valores democráticos.

Al recoger el premio, Cremades ha puesto en valor la importancia de la independencia judicial: «El ámbito jurídico es la garantía de libertad y estabilidad en los países hispanos; sin un sólido Estado de derecho, no hay desarrollo, no hay inversión y, sobre todo, no hay justicia para quienes más la necesitan», ha señalado.

El acto, celebrado por Influencia Hispana en el Auditorio Cremades & Calvo Sotelo Abogados en Madrid, ha sido inaugurado por el Consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, y al mismo han acudido decenas de caras conocidas del panorama político nacional e internacional.

De Paco ha asegurado que «nuestra lengua y cultura nos unen a través del tiempo y las fronteras, recordándonos que la hispanidad es un lazo vivo que sigue fortaleciéndose con cada generación, porque es diálogo, es creación, y es futuro».

Por ello, ha recordado que el Gobierno regional celebra Hispanidad, consolidada ya como un referente con 750 artistas y casi 700.000 asistentes en su última edición; el Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid, y declarará, próximamente, el Siglo de Oro como Bien de Interés Cultural.

El ex presidente de México, Felipe Calderón, el ex alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, el consejero delegado de Planifica Madrid, Pedro Corbalán, junto con representantes de embajadas de países hispanos y concejales municipales han participado en este evento.

Junto a ellos se encontraban José Luis López-Linares, director y productor de cine, ganador de 3 Premios Goya y medalla de oro al Mérito de Bellas Artes, María José Rubio, escritora, académica y presentadora de programas de historia en TVE y National Geographic y la periodista Ana Núñez-Milara, que no han querido perderse esta jornada de reflexión y debate sobre el impacto de la Hispanidad en el mundo contemporáneo.

Con esta conferencia, Influencia Hispana busca seguir impulsando el debate sobre el papel de la comunidad hispana en el mundo contemporáneo, ofreciendo una perspectiva más amplia y actualizada de su impacto en distintos sectores. En este sentido, el acto busca analizar cómo figuras como Leo Messi, Shakira o Bad Bunny, la gastronomía de José Andrés o empresas como ACS y Telefónica también forman parte del impacto global del mundo hispano.

«La hispanidad no entiende de colores políticos ni de fronteras: es transversal y es el lugar donde convergen nuestras historias, valores y aspiraciones. Es mucho más que un idioma: es arte, gastronomía, música, arquitectura, moda, deporte y una forma única de entender la vida», ha dicho Javier Rojas, fundador de Influencia Hispana.

Este encuentro reafirma el compromiso de Influencia Hispana con la difusión y consolidación de los valores que unen al mundo hispano, apostando por una hispanidad fuerte, innovadora y con una visión integradora.