Carlos Sainz no se lo explica: «Está claro que algo ha pasado en la Q2…»

Carlos Sainz no se explicaba al bajarse de su monoplaza cómo había podido caer de la sexta posición en el shootout y en la carrera al sprint, con una buena vuelta incluida en la Q1, al decimoquinto puesto en la Q2 de la clasificación del Gran Premio de Bélgica. Su desafortunado Mundial de Fórmula 1 2025 tenía otro capítulo oscuro más preparado al piloto español, que espera remontar bajo la lluvia este domingo (15:00 horas).

«He sentido bien el coche, en la Q1 hemos ido rápido como todo el fin de semana, pero por alguna razón que no acabo de entender bien en la Q2 no hemos llegado a mejorar el tiempo de la Q1 y eso no nos ha permitido pasar a la Q3, algo que tenemos que analizar porque hemos ido rápido todo el fin de semana. Está claro que algo ha pasado en la Q2 que tenemos que entender de cara al futuro», comenzó, sin despejar las dudas de su extraña eliminación.

«Parece que va a llover primero de todo, así que eso pondrá las cosas difíciles para todo el mundo, sobre todo en Spa y eso nos permite poder remontar. Espero que sea una carrera divertida y que podamos ir hacia delante», concluyó el madrileño en DAZN. Williams volvió a fallar, pero sólo con Sainz, ya que Alex Albon saldrá quinto después de convertirse en la revelación de este sábado.

Sainz mira a la lluvia

A la espera de resolver si lo que ocurrió en la Q2 fue un problema aerodinámico o de cualquier otro tipo en su coche, Sainz optó por mirar hacia adelante pese a estar abatido por otro mal resultado. El madrileño ya confía en que la lluvia le dé oportunidades desde la decimoquinta posición de la parrilla con pilotos de inferior nivel por delante como los Racing Bulls, los Sauber y los Haas.