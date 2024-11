La ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de «abandonar» a Valencia tras la trágica DANA del pasado 29 de octubre que ha acabado con la vida de más de 200 valencianos.

«Esta gente de Valencia está abandonada», ha lamentado Esperanza Aguirre. Y ha añadido que el Gobierno de Sánchez, «en lugar de cumplir la Ley de la Defensa Nacional y enviar al Ejército», ha puesto al mando a la UME (Unidad Militar de Emergencias).

La ex presidenta madrileña, visiblemente compungida, ha señalado que «es una tragedia espantosa lo que nos ha ocurrido». Y ha dado las gracias «a Dios, y al innombrable Franco, que desvió el cauce el Turia. Si no, hubiera pasado en Valencia capital también».

Esperanza Aguirre ha dicho que ante esa tragedia», el Gobierno, en lugar de cumplir la Ley de la Defensa Nacional y enviar al Ejército, no a la UME, pues esta gente ha estado cinco días abandonada. Se comprende su indignación, porque ha estado sin luz, sin agua, sin medicinas».

Por eso, ha puesto énfasis en un asunto: «Estando las más importantes bases del Ejército en la Comunidad Valenciana, ¿por qué no han ido los helicópteros a llevar alimentos y medicinas a los lugares inaccesibles? ¿Por qué no ha ido el Regimiento de Zapadores a reparar las carreteras? La ministra de Defensa, a mi juicio, tenía que dimitir inmediatamente», ha expresado.

Sobre la gestión de la crisis de la DANA en Valencia, Esperanza Aguirre ha lamentado que, en vez de poner al mando del operativo militar al Jemad (jefe del Estado Mayor de la Defensa), «han puesto al de la UME, que no tiene por qué tener ese conocimiento de los ejércitos que tiene el Jemad».

«Da la impresión -ha lanzado- de que el Gobierno y sus socios no quieren ver al Ejército con sus uniformes y la bandera de España en las calles, y eso es un error y una vergüenza nacional».

Precisamente, la UE se ha sorprendido este miércoles de que Sánchez no pida efectivos para reconstruir Valencia. La candidata a comisaria de Gestión de Crisis, Ayuda Humanitaria e Igualdad, Hadja Lahbib, ha confirmado que el Gobierno de España aún no ha solicitado ayuda inmediata en términos de protección civil. «Si no lo ha hecho, será porque no lo necesitará», ha explicado Lahbib.

La eurodiputada del PP, Rosa Estarás, ha afirmado que «ningún país puede abarcar una emergencia solo, y menos una región», para insistir en la necesidad de la presencia de la Unión Europea sobre el terreno, así como en pedir al Gobierno de España que solicite dicha ayuda. En este sentido, Estarás ha recordado que ha faltado la preparación y la prevención, y exigió coordinación y el refuerzo inmediato de este mecanismo, así como de los fondos rescEU, para mitigar los efectos de la DANA que ha afectado a miles de ciudadanos en Valencia y regiones colindantes.