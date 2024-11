La UE sorprendida de que Sánchez no pida efectivos para reconstruir Valencia: «Será que no los necesita»

Pedro Sánchez no ha solicitado la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil para dar apoyo logístico sobre el terreno a pesar de los estragos causados por la DANA en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. La candidata a comisaria de Gestión de Crisis, Ayuda Humanitaria e Igualdad, Hadja Lahbib, ha confirmado este miércoles que el Gobierno de España aún no ha solicitado ayuda inmediata en términos de protección civil. «Si no lo ha hecho será porque no lo necesitará», ha explicado Lahbib.

La eurodiputada del PP, Rosa Estarás, ha afirmado que «ningún país puede abarcar una emergencia solo, y menos una región», para insistir en la necesidad de la presencia de la Unión Europea sobre el terreno, así como en pedir al Gobierno de España que solicite dicha ayuda. En este sentido, Estarás ha recordado que ha faltado la preparación y la prevención, y exigió coordinación y el refuerzo inmediato de este mecanismo, así como de los fondos rescUE, para mitigar los efectos de la DANA que ha afectado a miles de ciudadanos en Valencia y regiones colindantes.

Pese a que Sánchez no ha solictado efectivos para que trabajen en la retirada de escombros y en la reconstrucción de infraestructuras, sí que ha pedido formalmente a Bruselas ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad para hacer frente a los estragos provocados por la DANA a su paso por el este y el sur de España, aunque no ha detallado por qué monto. «Hemos solicitado ya formalmente a la Comisión Europea la ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad», ha indicado Sánchez.

«Como sabe Europa, España siempre ha sido un país constructivo que ha ayudado a la Unión Europea cuando ha hecho falta. Y ahora, lógicamente, es el momento de que la Unión Europea nos ayude a nosotros», ha defendido el jefe del Ejecutivo. El Fondo Europeo de Solidaridad (FES) cuenta con una partida de hasta 1.144 millones de euros anuales a la que se puede recurrir en casos de catástrofes naturales como la provocada por la DANA en Valencia pero cuyo desembolso no es inmediato, sino que puede demorarse algunos meses.

Para acceder al mismo, las autoridades nacionales del Estado miembro afectado deben presentar una solicitud en un plazo de 12 semanas a partir de la fecha de los primeros daños causados por la catástrofe, un primer paso que ya habría dado el Gobierno español. Tras ello, le corresponde a la Comisión Europea evaluar la solicitud y, una vez aceptada, proponer un importe de ayuda al Parlamento Europeo y al Consejo, que deben aprobarlo. El importe de las ayudas se determina en función de los daños directos totales causados en relación al PIB del país o región afectado y, una vez adoptada, esta deberá utilizarse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha en que la Comisión desembolse el importe total.

Una vez abonada la ayuda, el Estado afectado es responsable de su ejecución, incluida la selección de las operaciones y su auditoría y control, aunque las medidas de emergencia pueden financiarse con carácter retroactivo desde el primer día de la catástrofe.