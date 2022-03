«Queremos que a los asesinos que premeditadamente oculten los cadáveres de sus víctimas cuando sean juzgados se les aplique la pena de Prisión Permanente Revisable y que la misma condena sea aplicada a los asesinos reincidentes». La propuesta de ley que será votada esta tarde en el Congreso ha sido iniciativa de la Plataforma por Marta Calvo Burón que la llevó a la Cámara Baja, donde el Partido Popular (PP) recogió el guante y la convirtió en propuesta de ley. Si los partidos del Gobierno se abstienen o votan a favor saldrá adelante, pero si votan en contra, asesinatos como los de Diana Quer, Marta del Castillo o Marta Calvo quedarán sin el castigo que sus familias piden para otros nuevos casos, la aplicación de la Prisión Permanente Revisable, porque creen que ahora «el actual código penal facilita la impunidad de los asesinos de nuestras hijas”.

El Congreso de los Diputados fue testigo en la mañana de este martes de la puesta de largo de esta iniciativa, que no pudo contar con la presencia de Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, indispuesto y que busca el cadáver de su hija desde hace 13 años. Precisamente para evitar que asesinos como Miguel Carcaño, juzgado y sentenciado por el crimen de Marta del Castillo, se amparen en la ocultación del cadáver para evitar la prisión permanente revisable, al igual que hace Jorge Ignacio Palma desde hace más dos años y que será juzgado en junio por tres crímenes, entre ellos el de Marta Calvo, y otros ocho intentos de homicidio.

Marisol Burón, madre de Marta Calvo, explica a OKDIARIO que «el sufrimiento de las familias no se lo deseo a nadie, lo que pasamos es inhumano. Esto impide comenzar un duelo, son más de dos años sin haber comenzado mi duelo. Yo sé que mi hija está muerta porque me lo ha dicho la Guardia Civil, pero no tengo su cuerpo y no puedo comenzar un duelo. Esto no es vivir, es sobrevivir y levantarnos de la cama día tras día por hacerle justicia a nuestras hijas. A ellas nadie nos la va a devolver nadie».

Juan Carlos Quer, padre de Diana, asesinada por José Enrique Abuín el Chicle, añade que «la ley es muy importante, primero por hacerle honor a nuestras hijas. Y para que no haya ninguna más. Esto tiene que cambiar. Este Código Penal tiene que cambiar y penalizar la ocultación del cuerpo, considerarlo un delito y que se le aplique a esta gente la prisión permanente revisable».

Por eso, esta tarde el Congreso de los Diputados votará la aplicación de la prisión permanente revisable también a los culpables de ocultación del cadáver y asesinos reincidentes. Juan Carlos Quer añade que «la Constitucionalidad de esta Ley ya ha sido sentenciada por el Tribunal Constitucional, por si alguien tenía dudas de ello. Es una ley que va a salvar vidas. Hoy deben de votar ciudadanos y ciudadanas con sentido común, padres y madres, no deben de votar políticos. La opinión mayoritaria del pueblo español, según todas las encuestas, al margen de cualquier ideología, es apoyar este tipo de iniciativas legales para evitar que se produzcan nuevas víctimas inocentes».

Quer recuerda casos que todavía están en la memoria de todos, como «el asesino de Laura Luelmo, que en un mes terminó con la vida de esta persona y antes había sido condenado por asesinato y por abuso sexual. Hace cuatro meses, en Lardero, un niñito de ocho años fue asesinado por otro asesino reincidente. Se trata de evitar que esto vuelva a producirse y de que las madres de Marta Calvo y Marta del Castillo, aparte de la pena perpetua que llevan por la pérdida de su hija, puedan conseguir una respuesta desde la Justicia, porque nuestro actual Código Penal vigente lo que está haciendo es facilitar la impunidad de estos asesinos. Porque sin cuerpo no hay delito, sin cuerpo no se puede incriminar».

Recuerda Juan Carlos Quer las declaraciones que hacía el Chicle, asesino de su hija Diana, a sus padres: «No os preocupéis, que en cuatro años estaré en la calle. Me juzgarán por un homicidio imprudente y nueve meses después de haber asesinado a Diana estaba metiendo a otra niña en el maletero de su coche. Se trata de salvar vidas».

Con la ocultación de los cadáveres, los asesinos evitan que «les incriminen, que se determine que hubo abuso sexual, uso de la fuerza y en el caso de Marta Calvo, que fue drogada», explica Marisol Burón. Quer va más allá y cuenta que en el caso de su hija Diana, «cuando hubo que probar de que el único móvil no era llevarla «a misa a una nave», sino desnudarla y que era un móvil sexual. Está bien que tengamos un sistema garantista, pero lo que no podemos hacer es facilitar la impunidad de asesinos y violadores reincidentes».

Las familias esperan que hoy salga adelanta la proposición de Ley presentada por el PP a iniciativa de la Plataforma por Marta del Castillo. Su madre, Marisol Burón, dice que tiene fe en todos y cada uno de los diputados y pide que «aquel partido político que no apoye esto, que por favor se abstenga de votar, que no vote. Tan sencillo como eso. Pero que esto tiene que salir adelante».

Juan Carlos Quer va más allá y recuerda al Gobierno que «no parece razonable que quien dice defender y amparar los derechos de la mujer este facilitando la impunidad de este tipo de delitos. La prisión permanente revisable tiene la virtualidad de que hay una junta de evaluación que determina antes de la puesta en libertad si este sujeto está rehabilitado o no» y recuerda que tras la puesta en marcha de la doctrina Parot que revoca el cumplimiento íntegro de las penas, «salieron a la calle un montón de violadores y asesinos que volvieron a matar y a violar. El mal existe y la alternativa que propone el PSOE y Podemos, que es el cumplimiento íntegro de las condenas, no es garantía de reinserción, porque si el reo no quiere rehabilitarse, no lo va a hacer y se le va a poner en libertad». Hasta ahora tanto el PSOE como Podemos y sus socios de Gobierno se habían opuesto a esta iniciativa de las familias de las víctimas, pero de momento parece que el PSOE ha cambiado de postura a última hora.