Se ha hecho todo lo humanamente posible por encontrarla, pero si nada lo remedia el juicio por el asesinato de Marta Calvo se celebrará en los próximos meses sin que se haya encontrado una sola pista de dónde pudo deshacerse del cadáver su presunto asesino. Jorge Ignacio Palma permanecerá preso a la espera de que arranque esa vista oral en la que con total seguridad Palma seguirá manteniendo que él no es el responsable de la muerte de Marta, tal y como dijo en la única ocasión que se le pudo escuchar, un documento sonoro al que tuvo acceso OKDIARIO. Un informe criminológico desgrana con detalle el comportamiento de Palma con sus víctimas, y despeja toda duda de su carácter depredador y homicida con las mujeres.

Este traficante de drogas colombiano afincado desde hace años en España ha tratado de convencer de su inocencia por última vez al juzgado que instruye la causa. Lo ha hecho durante la vista en la que se ha decidido la prolongación de su situación de prisión provisional durante dos años más si fuera necesario. En la vista para ese fin el acusado ha reiterado su versión de que él “sólo” descuartizó a la joven valenciana, a la que se encontró muerta a su lado cuando despertó tras una noche de sexo y cocaína. Además, Palma se refirió con manifiesto desprecio a las acusaciones particulares, representantes de los intereses de las familias de las víctimas mortales y de las supervivientes, de las que ha dicho no querer entrar “en su juego”.

El problema de la versión de Palma es que es imposible de demostrar, ante la ausencia del cadáver de Marta Calvo, que, por ejemplo, no tuviera signos de violencia o cuyos análisis demostraran una muerte de índole natural o incluso accidental. Los investigadores de la Guardia Civil están convencidos de que si ese cadáver, el de Marta, ha sido tan bien ocultado por el acusado, es precisamente porque ese cuerpo pueda aportar pruebas de las mentiras de Palma.

Pero, además, existe un informe criminológico, a cuyo contenido ha tenido acceso OKDIARIO, que repasa con meticulosidad quirúrgica los hechos delictivos cometidos por Palma con otras mujeres, lo que lleva a la conclusión irrefutable de que la muerte de Marta tiene como único responsable al mismo hombre que abandonó su cuerpo en la casa, salió a comprar una sierra y disolvente, y pasó la noche en vela seccionando el cadáver, metiéndolo en bolsas y llevándolo a un lugar que sólo él conoce.

Los crímenes anteriores

El mencionado informe es obra del criminólogo Vicente Garrido, quien define a Palma como “un depredador letal”, y repasando su conducta con las víctimas el calificativo parece más que apropiado, además de ser un tétrico prólogo en lo que pudo hacerle a Marta Calvo.

Antes de detallarlo, y de avisar al lector de que las descripciones forenses son muy crudas, cabe recordar el modus operandi de un hombre que somete a sus víctimas a prácticas sexuales y de consumo de drogas tan arriesgadas que no es difícil aventurar que pueden conllevar un grave riesgo para la vida de quienes las practiquen. Su comportamiento con algunas de las víctimas habla por sí solo: “Introducción de cocaína vía vaginal en tres ocasiones. Después del reproche por parte de la víctima en las dos primeras ocasiones, en la tercera lo repite “más a traición”: pasándosela por detrás, después de haberle dicho que no lo iba a repetir más”. De otra de las chicas el informe detalla: “Introducción de cocaína vía vaginal y anal (en especial, cuando la víctima está inconsciente), embadurnamiento del cuerpo en forma de masajes, especialmente en zonas con una superior capacidad de absorción (en las axilas, detrás de las orejas y debajo del pecho), untamiento de los billetes cada hora que le paga. Distribución de la cocaína por las sábanas de la cama. Refiere: “Toda, toda llena, rociada de cocaína”.

Pero si algo es concluyente en este informe son los datos sobre las víctimas mortales de Palma. Sobre Lady Marcela el informe explica lo siguiente: “Concentración en sangre de 9.31 mg/l. de cocaína y 4.43 mg/l. de benzoilecgonina. La concentración de cocaína en sangre es tóxica entre 0.25 y 0.5 mg/l., por lo que se superan con creces los niveles básicos para una intoxicación: se considera extremadamente alta y anormal, ya que supera en un 300% la cantidad considerada como tóxica. La autopsia concluye que el origen de la muerte es violento, que la causa de la muerte ha sido una insuficiencia cardiorrespiratoria secundaria a una intoxicación por cocaína, y que no se puede descartar otro mecanismo que haya colaborado con la muerte, como una asfixia mecánica por oclusión extrínseca de orificios respiratorios”.

Con este panorama llegará Palma a ser juzgado dentro de unos meses. No habrá cadáver de Marta, es cierto, pero eso no implica que no se pueda llegar a la conclusión de que si aquella noche Marta Calvo no se hubiera cruzado con este hombre aún seguiría viva.