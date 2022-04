El ‘ciudadano’ Fernando Pamos de la Hoz que ha denunciado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por un supuesto delito de omisión del deber de perseguir delitos por no haber denunciado en su momento la presunta estafa de Luis Medina y Alberto Luceño al Ayuntamiento en el caso de las mascarillas, no sólo es un hombre próximo al PSOE, sino que también ha defendido a miembros de ETA como a la multiasesina Idoia López Riaño, conocida como La Tigresa, responsable de algunos de los atentados más sanguinarios de la banda terrorista.

La Tigresa, que fue condenada a más de 2.000 años de cárcel por 23 asesinatos y abandonó la cárcel en 2017 tras cumplir una condena de 23 años, uno sólo por cada asesinato. Histórica miembro del comando Madrid, La Tigresa fue una de las etarras supuestamente arrepentidas que se acogió a la vía Nanclares.

La etarra más sanguinaria

Margarita, según su primer alias en la banda, es responsable, entre otros, del atentado perpetrado el 14 de julio de 1986 en la plaza de la Republicana Dominicana de Madrid, en el que fueron asesinados 12 guardias civiles, o del atentado frustrado contra el entonces presidente del Tribunal Supremo (TS) Antonio Hernández Gil, su escolta y su chófer. Ingresó en el comando Oker con tan solo 18 años, secundando primero acciones de boicot y sabotaje de intereses franceses en España y cometiendo después varios asesinatos.

Tras su paso por el comando Madrid, del que fue expulsada en 1986, se refugió en Argelia durante cinco años hasta que se sumó a otro comando, el Ekaitz, responsable de una oleada de atentados en Barcelona, Valencia, Alicante o Murcia. En 1994 era detenida en el sudeste de Francia, 12 años después de ingresar en la banda, y en 2001 extraditada a España, donde comenzó a cumplir la condena a que puso fin en 2017.

Próximo al PSOE

Fernando Pamos de la Hoz, que ha llevado a Almeida ante los tribunales al considerar que, en su doble condición de funcionario y autoridad, debería haber denunciado los hechos con independencia de las diligencias de investigación que inició la Fiscalía Anticorrupción en noviembre de 2020 por la presunta estafa al Consistorio de los empresarios Medina y Luceño en la venta de material sanitario, no sólo es defensor de los etarras. También fue el letrado penalista que se encargó de la defensa del PSOE en 2003 después de que los diputados Eduardo Tamayo y Teresa Sáez se ausentaran de la Asamblea de Madrid en lo que se conoció como el Tamayazo, que removió los cimientos de la política local madrileña y que llevó a la celebración de nuevas elecciones.

Sin embargo, éste no es el único vínculo de Fernando Pamos de la Hoz y su familia con el PSOE. Y es que se da la circunstancia de que es hermano de Antonio Pamos de la Hoz, un psicólogo de la órbita socialista cuya supuesta cercanía a Pedro Sánchez le valió que el Gobierno socialcomunista pusiera a disposición de su empresa de recursos humanos Facthum Talent Management SL información confidencial, con datos personales y profesionales de militares del Ejército de Tierra a los que tuvo que evaluar en su momento para los ascensos de coronel a general.

Él mismo reconocía su cercanía al PSOE, según consta en la información de OKDIARIO sobre los ascensos militares: «Desde que la edad me convirtió en votante, he apoyado siempre al Partido Socialista. Incluso en los momentos más grises de su historia reciente he votado socialista. Nunca he pedido a cambio más que una gestión digna del país, afín a los principios que defiende».