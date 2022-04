El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sido denunciado por un ‘ciudadano’ este sábado en un juzgado de Madrid por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos, contemplado en el artículo 408 del Código Penal. En resumidas cuentas, por no haber denunciado en su momento la presunta estafa de Luis Medina y Alberto Luceño. Ambos ganaron casi seis millones de dólares en comisiones (el 44,5% del total de la operación, según reconoció Luceño en su declaración ante Anticorrupción) vendiendo mascarillas y otros efectos sanitarios al Ayuntamiento capitalino en los peores momentos de la pandemia. Un contrato que en su día aplaudieron tanto PSOE como Podemos.

El ‘ciudadano’ en cuestión que ha llevado a Almeida ante los tribunales es el abogado Fernando Pamos de la Hoz. Y ¿quién es este abogado? Pues, ni más ni menos, que el letrado penalista que se encargó de la defensa del PSOE en 2003 después de que los diputados Eduardo Tamayo y Teresa Sáez se ausentaran de la Asamblea de Madrid en lo que se conoció como el tamayazo, que removió los cimientos de la política local madrileña y que llevó a la celebración de nuevas elecciones.

Es este mismo abogado que defendió al PSOE quien ha presentado ahora la denuncia contra Almeida en el juzgado de guardia número 39 de Madrid, al considerar que, en su doble condición de funcionario y autoridad, debería haber denunciado los hechos con independencia de las diligencias de investigación que inició la Fiscalía Anticorrupción en noviembre de 2020, según informa El Periódico de España. Fue entonces cuando la Fiscalía fue advertida de los hechos por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), como se ha conocido recientemente.

No es este el único vínculo de Fernando Pamos de la Hoz y su familia con el PSOE. Y es que se da la circunstancia de que es hermano de Antonio Pamos de la Hoz, un psicólogo de la órbita socialista cuya supuesta cercanía a Pedro Sánchez le valió que el Gobierno socialcomunista pusiera a disposición de su empresa de recursos humanos Facthum Talent Management SL información confidencial, con datos personales y profesionales de militares del Ejército de Tierra a los que tuvo que evaluar en su momento para los ascensos de coronel a general.

Él mismo reconocía su cercanía al PSOE, según consta en la información de OKDIARIO sobre los ascensos militares: «Desde que la edad me convirtió en votante, he apoyado siempre al Partido Socialista. Incluso en los momentos más grises de su historia reciente he votado socialista. Nunca he pedido a cambio más que una gestión digna del país, afín a los principios que defiende».

Según informó OKDIARIO, el Ministerio de Defensa adjudicó entre 2018 y 2019 dos contratos por un valor total de 32.668 euros a una empresa de recursos humanos encargada de evaluar los ascensos en la cúpula del Ejército de Tierra. Concretamente, de coronel a general. La compañía, Facthum Talent Management SL, es propiedad de Antonio Pamos de la Hoz, psicólogo vinculado al PSOE.