Luis Antonio de Padua Ortiz de Mendívil Zorrilla, el candidato que Podemos ha colado para la próxima renovación del Tribunal de Cuentas dentro del acuerdo cerrado por PP y PSOE -son estos grupos los proponentes-, se ha comprometido en el Senado a ser «independiente desde ya», pese a haber sido abogado de los morados en el caso Neurona y el caso Niñera. Dos asuntos que han sido objeto de fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas.

En su comparecencia de este miércoles ante la Comisión de Nombramientos de la Cámara Alta para superar el examen parlamentario de idoneidad, Luis Antonio Ortiz ha señalado que «me comprometo ya desde este momento a actuar con independencia, imparcialidad y profesionalidad» en caso de resultar finalmente elegido por el Pleno del Senado (requiere mayoría de tres quintos) como consejero del Tribunal de Cuentas. Ya sea como integrante de la Sección de Fiscalización o la Sección de Enjuiciamiento, si bien en su intervención ha dado a entender que aterrizará en esta última. Ha dicho, por ejemplo, que trabajará para «agilizar los procesos».

Durante los ocho minutos de su primer turno de palabra para exponer sus méritos y luego en la réplica de tres minutos a los grupos, Luis Antonio Ortiz no ha mencionado en ningún momento haber sido abogado de Podemos, en concreto, de la gerente de su partido, Rocío Val, implicada en los citados caso Neurona (de presunta financiación irregular de Podemos) y caso Niñera (en referencia a la asistente de la ministra de Igualdad, Irene Montero).

De este modo, el letrado ha silenciado en esta intervención en sede parlamentaria su vinculación con Podemos, al igual que hizo, como reveló OKDIARIO, en el currículum «reservado» presentado en el Senado para someterse al examen de idoneidad celebrado este miércoles en la Comisión de Nombramientos de la Cámara alta.

Denuncia de Vox

La vinculación de Luis Antonio Ortiz con Podemos, la cual pone en cuestión su independencia para ser nombrado consejero del Tribunal de Cuentas, ha sido denunciada este miércoles en dicha Comisión de Nombramientos por el senador de Vox José Manuel Marín, que ha acusado al PP de mirar para otro lado ante el perfil de este abogado.

Marín, que ha comunicado tras arrancar la comisión -antes de la comparecencia del letrado de Podemos- que su formación abandonaba la Comisión de Nombramientos al no compartir este «circo», ha criticado al PP que se haya metido «en la banda de los socialistas-comunistas que pactan con los enemigos de la Nación y con Otegi».

«Nos traen al señor Luis Antonio de Padua, quien misteriosamente, no ha hecho público en su currículum que ha defendido los intereses de Podemos», ha enfatizado el senador de Vox, añadiendo que «el ataque del Gobierno de coalición a las instituciones del Estado es bastante descarado».

«Son muy críticos con Vox por no enmendar unos Presupuestos, que no tienen enmienda posible porque tanto organismos nacionales como internacionales no se los creen. ¿Hacen 2400 enmiendas y no son capaces de investigar al señor de Padua? Caretas fuera, señorías del PP», ha remarcado el senador de la formación de Abascal.

Superado el examen de idoneidad este miércoles en el Senado, el abogado de Podemos y los otros cinco candidatos al Tribunal de Cuentas por la Cámara alta tendrán que ser validados en una votación por el Pleno (con mayoría de tres quintos) la próxima semana.