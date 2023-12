Abascal: «No me arrepiento de la frase sobre Sánchez, no se puede temblar ante esta izquierda»

PREGUNTA.- ¿Es usted consciente de que es el protagonista de la semana?

RESPUESTA.- Vaya quilombo, como dicen en Argentina. Realmente, un protagonista forzado.

P.- ¿No se arrepiente de sus palabras? Las metáforas son como las armas, que las carga el diablo.

R.- Pues no, no me arrepiento. La lengua española es de una extraordinaria riqueza y hay muchas formas de expresar el hartazgo del pueblo. No expresaba un deseo personal. Podía haber utilizado muchas otras, ya lo dije el otro día en la tribuna del Congreso, desde «echar a la hoguera» o «correr a gorrazos».

P.- Usted en un mitin pidió a sus seguidores que le «echasen a la hoguera» si no cumplía sus promesas electorales, ¿no?

R.- Efectivamente, y creo que no lo he dicho una vez, sino muchas. Es mi modo de hablar, en el que me entiende la gente. Y además, una cosa es lo que dicen los telediarios y lo que se oye en las tribunas, y otra lo que se oye en la calle. Cuando voy por la calle me dicen que me he quedado corto.

P.- ¿Qué le dicen por la calle?

R.- La gente está harta. No voy a reproducir las frases explícitas de lo que la gente piensa de Pedro Sánchez, pero todo el mundo entiende qué es lo que he dicho, menos el que no quiere entenderlo y el que se asusta ante todo.

P.- ¿Pero no cree que le ha hecho un favor a Pedro Sánchez convirtiendo al victimario en una víctima?

R.- Es que yo no le he convertido en una víctima. Le convierten en una víctima sus medios, que eligen esa frase y no cualquier otra. Si nosotros estamos pensando en cómo reaccionarán la izquierda y sus medios no podríamos hablar y nos tendrían exactamente donde quieren tenernos. A mí no me van a tener en ese sitio. Al señor Feijóo le tienen, evidentemente, porque salió a hablar asustado y lo condenó inmediatamente.

P.- Dijo que las declaraciones eran «lamentables».

R.- Y las condenó, que es una palabra más dura que mi expresión. Es una pena, porque la izquierda les tiene exactamente dónde quiere tenerles. Una izquierda que ha propuesto guillotinar al Rey, que ha escenificado la decapitación de Rajoy… Ante esa izquierda no se puede temblar ni tener miedo ni asustarse ni autocensurarse. Yo, desde luego, no voy a hacerlo. No voy a caer en el lenguaje que la gente no entiende y rechaza y que se usa para capar a los artistas.

P. -¿Pero usted colgaría a Sánchez de los pies?

R.- No, hombre, no. Yo a Sánchez le deseo un juicio justo, con jueces y fiscales independientes, por traición y cohecho. Le deseo el banquillo. Le hemos denunciado en el Tribunal Supremo por cohecho porque creemos que el político que amnistía a otros políticos a cambio de votos para mantenerse en el poder está cometiendo ese delito.

P.- Desde luego por traición podrían enjuiciarle y condenarle.

R.- No sé por qué es más fácil hacerlo, realmente, porque esto es como lo de Al Capone, que al final acabó enjuiciado por delitos mucho más leves de los que le correspondían.