Abascal ante el escrache de Guecho: “Que estén aquí quienes justifican el terrorismo nos da la razón”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha referido este sábado, desde la vizcaína localidad de Guecho, a las decenas de radicales separatistas que se concentraban para tratar de impedir la celebración del acto electoral de Vox: “Un saludo a la afición”, ha ironizado Abascal, para agradecer a los vecinos de Guecho que asistían al acto su valentía. «Nos da la razón que estén aquí los que han justificado el terrorismo durante 40 años», ha insistido.

Abascal se ha dirigido a todos los presentes para agradecerles su presencia. “No es fácil; sabemos que han dado instrucciones de que bajéis las persianas, de que no vengáis… cuando esta chusma pone cartelitos quieren saber quiénes son los vecinos que no bajan las persianas, porque hace poco tiempo al que no bajaba la persiana le pegaban un tiro”, ha recordado el presidente de Vox.

Además, ha reivindicado el combate sin cuartel contra los totalitarios y los terroristas: “Nos da la razón que estén aquí los que han justificado el terrorismo durante 40 años. Es la demostración de que estamos haciendo lo correcto. No sólo van a ser ilegalizados cuando lleguemos al poder… además de ser ilegalizados, no van a volver a estar en ningún acto político cometiendo delitos electorales”, ha dicho Abascal para denunciar que el Gobierno Vasco haya dado instrucciones a la Ertzaintza de no evitar la presencia de los manifestantes.

‼️ @Santi_ABASCAL sobre la violencia política que sufre VOX: "¿Condenará el PSOE esta violencia?". pic.twitter.com/ulZK3ifvoC — VOX 🇪🇸 (@vox_es) April 13, 2024

El líder de Vox se ha preguntado, además, si el partido socialista condenará esta violencia: “No sé si esta violencia electoral va a ser condenada por el PSOE”, ha dicho en referencia a las peticiones de condena del Gobierno por lo ocurrido en Ponferrada. “Si no dijeron ni pío cuando aquí se apedreó a una diputada. El PSOE no tiene derecho a hablar de la violencia, porque pacta con la violencia de Bildu, amnistía la violencia, promueve la violencia”.

Abascal ha tenido palabras también para el candidato del PNV a la presidencia del Gobierno Vasco, que ha pedido a las empresas que cuiden a la cantera vasca, a los jóvenes vascos: “Pero, ¿cómo se atreve?”, se ha preguntado, para recordar que el PNV ha votado a favor de la regularización masiva de 500.000 inmigrantes y que aplica una política de inmigración que hace que las ayudas sociales lleguen antes a inmigrantes irregulares que a la juventud vasca.

“La solidaridad es muy importante, pero bien entendida, y ha de empezar por los cercanos. Y después ayudaremos a todos los que podamos. Esa es la verdad que saben todos los vascos, voten lo que voten”, ha terminado.