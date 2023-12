Abascal: «Cuando Sánchez saca a corruptos de prisión por el poder está cerca de meter a inocentes»

PREGUNTA.- ¿Tendré que ir a entrevistarle la próxima vez a la prisión de Alcalá Meco o a Soto del Real?

RESPUESTA.- Creo que todas las posibilidades están abiertas en España. Estamos afrontando un momento verdaderamente complicado.

P.- Lo digo porque la Fiscalía le va a imputar un delito de odio a instancias del Gobierno, y ya sabemos de quién depende la Fiscalía, ¿teme acabar en la cárcel?

R.- Yo no temo nada, aunque acabe donde acabe, pero cuando un Gobierno afronta una deriva tan autoritaria puede acabar haciendo cualquier cosa. Por tanto, todas las posibilidades están abiertas. Cuando un Gobierno está dispuesto a sacar de la cárcel a los culpables, a los corruptos, para mantenerse en el poder, está muy cerca de meter en la cárcel a los inocentes para conservar ese mismo poder. Nosotros estamos dispuestos a todo menos a callarnos. Dicho lo cual, con la ley en la mano, no tiene ningún recorrido. Nadie puede tomarse en serio la denuncia del Partido Socialista. No sabemos qué hará la Fiscalía, porque ¿de quién depende? Pero no tengo duda de cómo se resuelve esto cuando llegue al Supremo. En realidad, la denuncia no es contra mí, es un ataque a los jueces del Tribunal Supremo. Lo que quieren desde el Gobierno es que los jueces del Supremo hagan lo único que pueden hacer, que es no hacer caso a esa denuncia porque no hay ninguna base, para luego decir que están con la ultraderecha. Ésa es la estrategia. Por eso no podemos estar pensando en qué hacemos o qué no hacemos, hay que ir al ataque contra este Gobierno y señalarlo y denunciarlo todos los días.