Abascal: «Claro que hay violencia machista, lo que negamos es la ideología de género»

PREGUNTA.- Las declaraciones de algunos miembros de su partido, por ejemplo, negando la existencia de la violencia machista, ¿no contribuyen a que la izquierda agite el debate de que ustedes son poco menos que las juventudes de Hitler o Mussolini? Esa imagen absolutamente falsaria e hiperbolizada…

RESPUESTA.- No se ha negado la existencia de la violencia machista, lo que negamos es el concepto del género, la ideología de género, las leyes que nacen de la ideología de género. Y son tres: la Ley de Violencia de Género, que no reduce el número de asesinatos de mujeres y elimina la presunción de inocencia de los hombres, con tribunales de excepción; la ley del sólo sí es sí, que pone a los violadores en la calle y la Ley Trans, que borra a las mujeres y mete en los vestuarios y en los podios del deporte femenino a hombres que se autoperciben de género femenino y a violadores en las cárceles de mujeres. En el debate con Sánchez y Díaz me hice eco de la información publicada en OKDIARIO de que hay un violador, un tipejo, que se llama Jonathan, pero que ahora dice llamarse Lorena, y que pide ir a una cárcel de mujeres. Esto es lo que está pasando.

P.- ¿Pero existe la violencia machista?

R.- Lo hemos dicho toda la campaña. Claro que hay violencia machista y hay que analizar cuáles son los perfiles que se repiten entre los agresores de mujeres, su edad, su procedencia, sus adicciones… Hay que saber todo eso para poder combatir esa violencia, pero aquí no quieren saber nada. Lo que hacen es propaganda contra el hombre, decir que es culpable por el hecho de ser hombre, que es violento… Y nosotros no vamos a comprar ese discurso, ni tampoco millones de mujeres españolas. Lo que contribuye a demonizar a Vox es que los medios de centroderecha copien los planteamientos de la izquierda y que todas las terminales mediáticas, dóciles o dependientes de Génova 13, hayan lanzado contra nosotros el mismo discurso que los medios de izquierda.

P.- ¿Le preocupa que en su partido haya perfiles, insisto, tan puntiagudos como la presidenta de las Cortes Valencianas o del Parlamento de Aragón?

R.- Yo le recomiendo que les haga una entrevista y verá que no son perfiles puntiagudos.

P.- Son gente preparada, pero yo creo que a veces…

R.- Es que no lo son. La izquierda les ha hecho un traje en cuanto han sido nombrados y los medios de la derecha han comprado el traje para intentar hacer daño a Vox.

P.- Fue muy comentado un tuit del presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, sobre que las mujeres son «más beligerantes porque carecen de pene». Pero era una contestación a una broma macabra y bastante machista de la concejal de Podemos en Palma, Sonia Vivas [quien afirmó en un tuit que «los hombres con penes pequeños suelen ser más beligerantes»]. Sin embargo, esa contextualización se eliminó de las noticias.

R.- Efectivamente, y eso ha pasado con todos los demás. El problema es que se compre el relato de la izquierda. Cuando una de las opciones políticas del centroderecha tiene el marco mental de la izquierda es imposible combatir a la izquierda. Si todo lo que se ha empleado en combatir a Vox se hubiese empleado en discutir ese marco mental de la izquierda estaríamos mucho mejor. Yo creo que eso está detrás del problema de la campaña y va a seguir ocurriendo. El problema son los perfiles que tiene el Partido Popular, que defienden la Agenda 2030 y que en el Parlamento Europeo defienden el pacto sistemático y la gran coalición con el Partido Socialista. Allí han votado juntos el 88% de las veces durante esta legislatura. Y me refiero al señor González Pons, que ahora encabeza la candidatura en Valencia y que será diputado. Esos son los perfiles que preocupan al electorado común de la alternativa. Lo demás es asumir la propaganda de la izquierda y yo no voy a contribuir a ello.