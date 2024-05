Abascal: «Begoña Gómez debe explicar los correos en favor de empresas que recibieron dinero público»

Vox ha pedido al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que le permita ejercer la acusación popular en las diligencias de investigación que abrió a raíz de una denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La intención de Sánchez, como explica Santiago Abascal en este entrevista con OKDIARIO, «es impunidad para los suyos, bien sean conmilitones, políticos o familiares. Su intención es no tener que dar ninguna explicación por el hecho de que su familia tenga determinados ingresos o tribute en Portugal o por el hecho de que su esposa envíe cartas pidiendo favores para empresas que acaban recibiendo dinero público», afirma.

P.- Y, sin embargo, Sánchez culpa a los medios. Dice que todo es desinformación, que todo es bulo y que a partir de ahora comienza un punto y aparte que suena a revancha. Parece que en España informar sobre los presuntos escándalos de corrupción o de tráfico de influencias de su mujer, Begoña Gómez, es un delito. Como si los medios nos hubiéramos pasado de la raya…

R.- Yo creo que la intención de esta farsa, de esta dimisión que al final no se produce, es precisamente la del punto y aparte, es la de amenazar. Todavía no sabe muy bien cómo, porque creo francamente que está noqueado, pero su intención es sepultar toda crítica. Su intención es impunidad para los suyos, bien sean conmilitones, políticos o familiares. Su intención es no tener que dar ninguna explicación por el hecho de que su familia tenga determinados ingresos o tribute en Portugal o por el hecho de que su esposa envíe cartas pidiendo favores para empresas que acaban recibiendo dinero público. Entendemos que el presidente del Gobierno debe dar explicaciones de eso y quizá tiene que darlas ante un tribunal. Y si no está preparado para eso, pues igual no tiene que ser el presidente del Gobierno. Nosotros, de hecho, pensamos que no tiene que ser el presidente del Gobierno por otras muchas razones. Pretende sepultar la crítica, pretende atemorizar a los jueces y pretende atemorizar también a los periodistas. Es lo que fundamentalmente ha hecho. Aún no sabe cómo, pero ya se está viendo a sus cómplices de investidura comunistas señalando claramente lo que quieren hacer. Quieren amordazar a la prensa y quieren acabar con los jueces independientes para que en España haya jueces de partido y para que el socialismo y Pedro Sánchez se perpetúen en el poder.

P.- OKDIARIO publicó que una estrategia de Sánchez era rebajar las mayorías reforzadas para que los jueces se elijan de forma que se tenga que excluir a otros partidos y así lo tengan más fácil a la hora de decidir estos jueces, lo mismo, por ejemplo, que hizo Hugo Chávez en el año 2004, cuando también rebajó las mayorías cualificadas y lo dejó en una mayoría simple para elegir a los jueces del Supremo a su gusto. Esto huele a chavismo, sobre todo cuando uno escucha también a los socios de Podemos pidiéndole una ley de medios, pidiendo amordazar a la prensa como se hizo en Venezuela.

R.- Yo creo que esto apesta y apesta lo que hemos conocido en otros lugares. El propio Fidel Castro dio un autogolpe, dijo que se iba y lo utilizó en el 59 para obtener todo el poder. Y hablando precisamente de limpieza, Hugo Chávez, que acabó teniendo un programa de TV como esos que aún no tiene pero que cualquier día tendrá Pedro Sánchez, de hecho ya los tuvo durante la pandemia… Hacerse entrevistar, mejor dicho hacerse masajear ayer después de este bochorno en Televisión Española en mitad de procesos electorales, para victimizarse y no siendo preguntado por ningún periodista sobre las cuestiones de fondo, pues demuestra en qué situación estamos, ante qué abismo se encuentra la democracia española con Pedro Sánchez al frente. Yo creo que hay que estar muy preocupados y tenemos que pedir valentía a todo el mundo, a los periodistas, a los jueces y a nuestros compatriotas, porque en estos momentos el socialismo, el comunismo y el separatismo, que es la triple alianza que gobierna España, van a dar una vuelta de tuerca a las libertades públicas y van a dar una vuelta de tuerca al ataque a la unidad nacional después de las elecciones catalanas.

P.- El espectáculo de la entrevista en Televisión Española fue norcoreano. ¿Qué imagen está dando España frente al mundo con este tipo de medios públicos?

R.- A mí la imagen de España ante el mundo me preocupa, pero me preocupa mucho más lo que eso va a significar en el interior. La imagen de España ante el mundo es bochornosa, incluso la del presidente del Gobierno, porque él ha logrado que se hable en todo el mundo de lo que no quería que se hablase. No quería que se hablase de los negocios de su mujer, de si existe un posible tráfico de influencias y ha logrado que toda la prensa internacional hablase de eso. Yo he podido hablar con líderes internacionales precisamente en los últimos días y no comprenden esto de que un presidente amague con una dimisión con efecto retardado. Cinco días después. Nadie, nadie lo entendía. Todo el mundo veía esta estrategia como algo delirante y completamente impropio y, por lo tanto, la imagen es muy negativa. Pero la imagen de España es muy negativa en muchos aspectos por desgracia. Hay que resistir y hay que prepararse para ofrecer una alternativa viable a los españoles. Y para eso hay que saber qué es lo que tenemos enfrente y si realmente tenemos a un autócrata desatado y enrabietado que quiere amordazar a los medios, que quiere acabar con la justicia independiente, pues no puede haber ningún tipo de componenda ni de media tinta.

Hace falta valentía. En la oposición también. No puede haber ningún diálogo con este Gobierno. No puede haber ninguna negociación para elegir a los jueces, no puede haber ninguna negociación para repartirse la televisión: hay que romper cualquier tipo de acuerdo con Pedro Sánchez a nivel nacional y a nivel europeo. Y eso es lo que creemos que debería hacer el Partido Popular. Nosotros vamos a seguir donde estábamos, que es en la oposición total a este Gobierno y lo vamos a seguir haciendo como hasta ahora, sin ningún miedo, por mucho que Pedro Sánchez y sus acólitos enseñen los dientes.