Ábalos defendió la «igualdad de oportunidades» en un acto de Ineco dos meses antes de enchufar a Jésica

El ex ministro de Fomento y todavía diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, defendió la «igualdad de oportunidades» en el 50 aniversario de la empresa pública Ineco, un acto que tuvo lugar sólo dos meses antes de que fuera enchufada aquí su entonces novia, Jésica Rodríguez.

El ex dirigente socialista, que también era en ese momento el secretario de Organización del partido de Pedro Sánchez, intervino el 21 de diciembre de 2018 como titular de Fomento en este acto de dicha empresa pública, adscrita a su departamento, que llevó por título 1968-2018: El viaje no ha hecho más que empezar.

El ministro entonces afirmó sentirse orgulloso de lo conseguido por la compañía en este medio siglo en materia de infraestructuras y afirmó que estas «tienen que seguir actuando de palanca del crecimiento». Junto a ello, Ábalos apostó por la «igualdad de oportunidades» y por la «autonomía de los ciudadanos y ciudadanas en el desarrollo de sus proyectos personales y vitales».

Además, destacó «la labor de todos los hombres y mujeres que pertenecen a Ineco, que han forjado la modernización del modelo de transportes dentro y fuera de nuestras fronteras, y cuyo esfuerzo ha posicionado a la empresa como piedra angular en la historia de las infraestructuras de nuestro país».

Apenas dos meses y 10 días después de aquel discurso, la entonces novia de Ábalos pasó a formar parte de esa plantilla de hombres y mujeres de Ineco. Jésica Rodríguez estuvo contratada aquí desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 28 de febrero de 2021. Estudiante de Odontología, fue colocada como auxiliar administrativo. Ella misma ha reconocido en sede judicial que cobró durante dos años «unos 1.060» euros al mes, sin cumplir con sus obligaciones laborales.

En su declaración como testigo ante el instructor del Alto Tribunal Leopoldo Puente el pasado 27 de febrero, Jésica Rodríguez dijo que ella «imagina» que su contratación en Ineco fue «por encargo» del ex ministro Ábalos, y que la llamaron para «ir a hacer una entrevista» a la empresa donde ejercería como su superior el hermano de Koldo García, Joseba García. Sin embargo, admitió que éste «nunca la llamó para trabajar» y que durante dos años «no hizo nada» mientras cobraba esos 1.060 euros mensuales.

Koldo García era el hombre para todo de Ábalos en el Ministerio, y también en el partido, donde formaba parte del grupo más cercano a Sánchez cuando estaba en la oposición. De hecho, fue él quien custodió los avales del hoy secretario general del PSOE para las primarias de 2017.

Al término de la comparecencia de Jésica, el juez del Supremo dictó un auto donde determinó respecto a Ábalos que «persisten los indicios de la posible comisión de diferentes ilícitos penales» que «podrían colmar, cuando menos» los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

Ábalos, siendo secretario de Organización del PSOE, fue el ponente de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al Gobierno a mediados de 2018. En aquella intervención, hizo bandera de la lucha contra la corrupción.

Cuando a Jésica -estudiante de Odontología- se le acabó el contrato en febrero de 2021 en Ineco, pasó a ser enchufada en otra empresa pública por mediación de la trama Koldo, en este caso, en Tragsatec, filial tecnológica del grupo Tragsa, controlado accionarialmente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero. Aquí pasó otros seis meses cobrando sin ir a trabajar, que se sumaron a los dos años en Ineco. La empresa pública Tragsatec, al igual que su matriz Tragsa, está tutelada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, que encabeza el también socialista Luis Planas.

Comisión de investigación

Entretanto, el instructor del Tribunal Supremo ha pedido a Ineco y Tragsatec diversa documentación sobre la contratación de Jésica, y el Partido Popular ha citado a la joven para que comparezca el próximo 14 de abril en la comisión de investigación del Senado.

Entretanto, el PP ha citado a comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado a Juan Pablo González, director de Tragsatec, para el 1 de abril, a Jesús Casas Grande, presidente del Grupo Tragsa, para el 2 abril; y al ministro Planas, para el 3 de abril. También han llamado a la ex presidenta de Ineco Carmen Librero, para el 22 de abril, y al hermano de Koldo, Joseba García, para el 23 de abril. Por su parte, Patricia Úriz, ex pareja del ex asesor de Ábalos, está convocada mediante edicto para el 10 de abril. Además, el actual ministro de Trasportes, Óscar Puente, deberá comparecer el 24 de abril.