José Cabrera: “El libro de Sánchez es un referente al yo superlativo, narcisista y megalomaníaco”

Una semana después de salir a la venta, el psiquiatra forense, José Cabrera, analiza la obra literaria del presidente del Gobierno. 'Manual de Resistencia' “es un referente al yo superlativo, narcisista y megalomaníaco”, afirma Cabrera. Pese a tratarse de “un libro absolutamente gris”, un detalle que “no es ni malo ni bueno, simplemente que es plano”, el psiquiatra explica que Sánchez ha intentando ser ecuánimes con el género principalmente para no meterse en charcos, donde “no coincide la sintaxis con la forma con la que se expresa el Presidente”.

La nueva obra literaria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ‘Manual de Resistencia’ lleva una semana en venta. Tiempo suficiente para poder leer y analizar las 315 páginas que conforman este libro que dio ‘forma literaria’ Irene Lozano, secretaria de Estado de España Global (antes conocido como Marca España). Siete días en los que, tras la vorágine informativa, se pueden extraer las primeras conclusiones. “El libro de Sánchez es un referente al yo superlativo, narcisista y megalomaníaco”, afirma José Cabrera, médico psiquiatra forense.

Uno de los ejemplos más evidentes que observa el psiquiatra forense es cuando Sánchez cuando “relata toda la tramoya entre bambalinas de Ferráz”. El presidente asegura en ‘Manual de Resistencia’ que “yo me caí y me volví a levantar. Y esto tiene su valor en lo personal, en lo que pueda ser de ejemplarizante en un país en el que las segundas oportunidades están estigmatizadas”.

Cabrera incide en que “él cree mucho en sí mismo, más allá de lo esperable, cuando todos le dan la espalda, porque hay un momento en el que todo el mundo le da la espalda. Dirigentes socialistas muy importantes como Alfredo Pérez Rubalcaba, Felipe González o Alfonso Guerra”.

Pedro ‘El guapo’

El episodio de “Pedro el guapo” llama la atención de José Cabrera. El presidente relata en su libro “aquella fue la época de Pedro El Guapo, cuyo mensaje implícito era ‘como es guapo, es frívolo’. O algo así. Para combatir estos prejuicios, no tenía más remedio que darme a conocer”.

El psiquiatra afirma que este es uno de los fragmentos donde Sánchez demuestra un narcisismo expansivo. “Él sabe que es un hombretón, alto, guapo. Estamos acostumbrados a ver a políticos feos. él es un hombre televisivo”.

“Puedes no ser nadie”, explica José Cabrera, “pero si resistes te llevas el título. Y es que estamos hablando de un hombre que sin haber triunfado en nada personal ni en nada profesional, lo ha conseguido”.

No obstante, Cabrera remarca que “un libro absolutamente gris”, un detalle que “no es ni malo ni bueno, simplemente que es plano”. Intentando ser ecuánimes con el género principalmente para no meterse en charcos, donde “no coincide la sintaxis con la forma con la que se expresa el Presidente”.