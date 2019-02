Jaime Mayor Oreja: “PP y PSOE pueden desaparecer si no defienden valores”

Jaime Mayor Oreja afirma que los dos grandes partidos "PP y PSOE pueden desaparecer si no defienden valores". Actualmente, "todo el mundo vive en una situación de riesgo de desaparición. La izquierda se ha troceado y eso ya es irreversible".

Este sábado 23 de febrero, la iniciativa ciudadana One of Us, “Uno de nosotros” presenta en París su manifiesto. Carlos Cuesta, adjunto al director de OKDIARIO, ha conversado con uno de las caras visibles de este movimiento, Jaime Mayor Oreja, para conocer las impresiones del ex ministro del Interior ante el panorama político actual.

PREGUNTA. Los dos grandes partidos, PP y PSOE, en caso de que no vuelvan a tener un compromiso firme con los principios y los valores ¿puede llegar a un punto de desaparición?

RESPUESTA. Todo el mundo ya vive en una situación de riesgo de desaparición. La izquierda se ha troceado y eso ya es irreversible.

P. ¿Es irreversible?

R. Hoy por hoy sí. Tiene que haber un horizonte, un tiempo para competir de los partidos de la izquierda y de la derecha. Lo que pasa es que el troceamiento de la izquierda fue anterior, porque el populismo avanzó antes en la izquierda. Ahora lo que está intentando Sánchez es recuperar votos de Podemos.

En la derecha el troceamiento es difícil en estos momentos de modificarlo. Va a haber gente que no va a votar por voto útil, sino que va a vota a cada opción en función de lo que más le apetece. Luego al final, tiene que haber una reconsideración para ver en qué deriva ese troceamiento. La única ventaja que tiene hoy la izquierda respecto a la derecha, en cuanto al troceamiento, es que el populismo irrumpió antes y en estos momentos creo que Sánchez está intentando recuperar el voto que se fue de la izquierda.

P. ¿Esa crisis se va a llevar partidos por delante?

R. Bueno, se está llevando partidos porque la crisis es total. Si en la crisis están los conservadores británicos, también están los laboristas británicos. Pasas a Francia y también sucede lo mismo. La pregunta es ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? No es casual. Tiene una causa y hay que buscarla: la crisis de la persona que hemos construido en Europa, cómoda, que solo hace del dinero su único referente en la vida.

P. ¿España se libra de esa crisis?

R. No. España tiene además esa crisis moral que tiene además una característica nacional. Es una crisis de nación que no hay en otros países. En otros países se manifiesta la gente de otra forma, pero en España hoy se manifiesta con un desorden nacional y singular porque España tiene en la nación su punto más débil habiendo sido la nación más importante probablemente del mundo occidental. Pero, desde hace tiempo, muchas décadas, hemos hecho que nuestra nación no se entienda en determinadas comunidades españolas y ha desaparecido.

La nación es más que una unidad territorial. Fundamentalmente la nación es un compendio de una historia, de unos valores, de unos valores espirituales que sin duda han dado lugar a nuestra nación. España es más que un territorio y eso no se ha entendido. Y evidentemente, hoy hay un desorden nacional.

P. Usted ha tenido un peso muy importante en el Partido Popular. Ahora está en la corriente de pensamiento y en recordar estos valores. Los partidos en España, del ámbito de la derecha, ¿están dispuestos a aceptar este tipo de defensa de la vida y de la dignidad humana o también han entrado en esta crisis?

R. En general, la moda dominante, arrastra a los partidos. A los partidos que han sido base de nuestras sociedades europeas. Esos partidos que se denominan ‘las democracias cristianas’ y han sido arrastradas y algunos han desaparecido. En general, la moda dominante de los partidos que hoy tenemos. Lo digo con tristeza y con dolor pero el PP europeo que yo viví en el seno de aquel grupo y es que no había cohesión de valores. Y en el PP español, muchas veces también hay compañeros que no dicen las mismas cosas que yo e incluso dicen todo lo contrario.

Hay una idea equivocada. Los partidos solo tienen que estar de acuerdo a la hora de los impuestos… no ¡y de los valores! Los valores no son una cosa que atañe solo a tu dimensión personal. No. Es lo que da cohesión a la Unión Europea, a las naciones y a los partidos políticos. Si no hay cohesión, pues evidentemente, habrá crisis.