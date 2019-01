La letra pequeña del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dirigido por José Félix Tezanos, deja algunos datos curiosos y, a la vez, casi inexplicables.

Por ejemplo: hasta el 74,5% de los encuestados por el CIS reconoce que no confía en Pedro Sánchez. En concreto, a un 38,9% le inspira “poca confianza” y a un 35,6% “ninguna”. Sólo el 3,3% manifiesta tener “mucha confianza” en el presidente del Gobierno y un 19,2% “bastante”. Además, un 2,9% no sabe o no contesta.

Pese a ello, Tezanos resuelve a continuación que Sánchez es el elegido por los entrevistados dentro de sus preferencias para ser “presidente del Gobierno en estos momentos”.

Sánchez, según el CIS, es el preferido por el 26,8% de los encuestados, a distancia del resto de sus adversarios políticos, como Albert Rivera (15,3%), Pablo Casado (10,9%) o Pablo Iglesias (8,9%).

Hay más datos que llaman la atención. Por ejemplo que, según este barómetro, el PSOE habría sido el partido más votado en las pasadas generales, de junio de 2016.

Como se muestra en la tabla, los socialistas habrían ganado aquellas elecciones (28,6%), de cumplirse lo que dice Tezanos. El PP, que realmente las ganó, se habría quedado a siete puntos del PSOE. Cabe recordar que el partido del Gobierno sacó su peor resultado histórico, con 85 diputados.

Según los datos conocidos este jueves, el PSOE ganaría hoy las elecciones con el 29,9% de los votos, seguido de Ciudadanos, con el 17,7%. El PP, por su parte, caería a la cuarta posición con el 14,9%, por detrás de Podemos y sus confluencias (15,4%). VOX sumaría el 6,5%.

La encuesta se realizó entre el 1 y el 13 de enero, coincidiendo con las negociaciones para la formación de Gobierno en Andalucía y los acuerdos entre PP, Ciudadanos y VOX, así como con la aprobación de los Presupuestos por parte del Gobierno y su remisión al Congreso.

El barómetro se aleja de todas las encuestas publicadas por los medios de comunicación en los últimos siete días. En todas el PP aparece como segunda fuerza, a no más de cuatro puntos del PSOE.

No obstante, la misma encuesta revela otro dato, que menos de la mitad de los encuestados sabe ya a quién votará.