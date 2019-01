Aguado no comparte “las formas” de los taxistas: “No tienen derecho a cortar una calle”

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha señalado este domingo que no comparte las "formas" de los taxistas que han acampado este domingo en el paseo de la Castellana, que permanece cortada, porque entiende que tienen derecho a manifestarse pero no a cortar la calle o a impedir que los madrileños lleguen mañana a sus puestos de trabajo.

En declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press, Aguado ha admitido que está “preocupado como político y ciudadano”, y ha señalado que aunque los taxistas “tienen todo el derecho del mundo a manifestarse”, no tienen derecho a “cortar la calle, a quemar contenedores y a que mañana la gente se tenga que comer un tapón para llegar a la oficina”.

“Es una manifestación que es ilegal, no autorizada por la Delegación y no comparto las formas”, ha insistido Aguado, quien, preguntado por si es partidario de que intervenga la Policía, ha indicado que lo ideal sería que fuera una “manifestación legal, con la autorización pertinente”, pero no “cortando la Castellana”, ha insistido.

En opinión de Aguado, tiene que ponerse en la mesa una regulación “pero no sacrificando el derecho de los demás” porque son “7 millones de madrileños los que se tienen que mover”. En este punto, ha añadido que “esto deriva de una responsabilidad” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha “pasado la patata caliente a las comunidades autónomas y ahora tienen que legislar”.

“Pero con coacciones y presiones no se puede negociar, son una minoría pero hay que respetar las formas y tratar de llegar entre todos a un fondo beneficioso para los sectores, y sobre todo, para los ciudadanos”, ha sentenciado.