Críticos de Podemos denuncian que Iglesias tiene un generador de DNI falsos para sus pucherazos

La web donde Podemos incluye el código fuente de sus desarrollos tecnológicos incluye un generador de documentos DNI falsos. Los críticos 'Nuevo Impulso' han registrado una denuncia para suspender las primarias abiertas. Han comprobado que se puede votar con DNI falsos.

Un grupo de casi 200 militantes han registrado una denuncia en los tribunales para pedir la impugnación de las primarias teledirigidas por Pablo Iglesias. Han detectado que los programadores de Podemos tienen un sistema para generar DNI falsos.

Así consta en el perfil oficial de Podemos en el portal especializado GitHub. En el repositorio donde cuelgan el código fuente de los desarrollos que realizan los programadores del partido está uno titulado “Faker Spanish Document” (Generador de documentos españoles falsos). En la descripción de la herramienta se explica: “Genera números aleatorios de DNI y NIE en español. También números de pasaporte aleatorios genéricos generales”.

El autor de esta herramienta es, según aparece en el portal, Leonardo Díez. Se trata de un programador que trabaja en plantilla directamente para el partido morado desde hace cuatro años. Es el encargado de “Coordinación del equipo de desarrollo”. “Desarrollo y mantenimiento de herramientas de participación y de organización interna”, explica en su perfil en LinkedIn.

Un detalle que ha sorprendido a los denunciantes es que el código del generador de DNI falsos está generado en el lenguaje Ruby, el mismo con el que funciona Participa Podemos, la web donde se hacen las votaciones internas de la formación.

Desde hace un año Podemos se encarga directamente de la auditoría de las votaciones (las primarias o los referéndums como el del chalet de Pablo Iglesias en Galapabar). En 2017 tenía un doble sistema de comprobación con las empresas Openkratio y Ágora pero el partido decidió romper con estas compañías y pagar por un cursillo para trabajadores del partido. Ahora, como critican los denunciantes, Pablo Iglesias es juez y parte.

“No podemos comprobar que las primarias son limpias, es un acto de fe”, denuncian

El colectivo de inscritos de Podemos han detectado esta y otras posibles irregularidades y han elaborado una denuncia civil. Organizados bajo el lema ‘Nuevo Impulso Podemos‘ han pedido que se suspendan las primarias porque creen que se está vulnerando el artículo 23 de la Constitución, que garantiza el derecho de participación, y los estatutos del partido.

Entre los firmantes de la denuncia está la senadora de Podem Celia Cánovas, el dirigente castellanomanchego Fernando Barredo y el procurador de las Juntas Generales de Álava Koldo Martín.

Votos con DNI falso

“No podemos comprobar que las primarias son limpias, es un acto de fe, no queremos acusar de irregularidades pero sí de falta de garantías, el sistema en si mismo es manipulable, que se haya o no manipulado lo dirán los tribunales”, afirman. No les convence el sistema de localizador (el número que obtienes al votar en las primarias) que luego puedes comprobar si la papeleta se ha registrado correctamente. Aseguran que han podido comprobar que personas con DNI falsos pueden votar. Por ejemplo bajo el pseudónimo Noé Xisto González.

Consideran que Iglesias, sin previo aviso, ha convocado unas primarias a su medida en las que ha laminado a posibles rivales mediante varias vías. Por un lado, los plazos para recabar los avales necesarios eran muy cortos; por otro, el número requerido de apoyos es altísimo, “una auténtica salvajada”.

“No se puede tolerar”

“Los avales necesarios eran imposibles de cumplir, es muy grave, atenta contra todo aquello que luchábamos, las injusticias, las desigualdades, los fraudes… no se puede tolerar, se vulneran los documentos políticos aprobados en Vistalegre 2″, expresa la senadora catalana. “Esperamos que la Justicia nos ampare con medidas cautelares, que suspenda los efectos de estas primarias que terminan este jueves a medianoche”, agrega Cánovas.

En concreto, piden que “se condene a Podemos a abrir un nuevo proceso de primarias en el que se respeten los requisitos previstos en el Documento Organizativo, en los Estatutos del partido y con respeto al derecho constitucional de participación consagrado en el artículo 23 de la Constitución”.

Igualmente piden que en esas nuevas primarias se garantice a los candidatos no oficialistas al acceso al censo de inscritos y ponen hincapié en que se fijen los mecanismos oportunos para la comprobación y escrutinio públicos de los resultados. Por último, ruegan que “se condene en costas a la demandada si se opusiese a la presente demanda”.

Por otro lado, los firmantes del manifiesto de ‘Nuevo Impulso’ reclaman que una “separación clara entre las Comisiones de Garantías Democráticas y los órganos de dirección”. Consideran que la justicia interna de Podemos es una extensión de Pablo Iglesias. También piden un informe sobre los expedientes disciplinarios contra militantes que están pendientes de resolverse.