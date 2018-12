La excusa de la podemita que afiliaba sin permiso: “Fue un despiste natural por culpa de mi falta de vitamina B”

"Sin querer metí la pata porque no me había enterado", dice ahora María Cristina Marín La dirigente pablista pedía a simpatizantes la fotocopia de su DNI

La dirigente ‘pablista’ de Podemos La Rioja que engañó a simpatizantes del partido para hacerse con sus datos personales y poder hacer uso de ellos para afiliarles sin consentimiento al partido ha excusado su conducta en que no fija “bien su vitamina b12” y en “su despiste natural”.

Mediante un mensaje publicado en su Facebook, María Cristina Marín, que así se llama la de Podemos, divaga sobre las causas de su ‘equivocación’.

“En esta etapa de nuestra vida nuestras emociones afloran. Ahora te quiero, ahora me enfado, ahora estoy super contenta, ahora triste…”, comienza su comunicado. “Yo particularmente no fijo la vitamina b12 importante para el equilibro y la memoria que con mi despiste natural no me entero de nada”, continúa.

La miembro del consejo ciudadano autonómico de los ‘morados’ en La Rioja envió un mensaje masivo por distintos grupos de WhatsApp en los que pedía la fotocopia del DNI con la excusa de necesitarla para conseguir avales.

Sin embargo, el plazo de presentación de avales se encontraba ya cerrado y la aportación de la fotocopia únicamente podía servir para afiliar de manera fraudulenta a aquellos que facilitasen su documento de identidad. María Cristina pertenece a la candidatura oficialista, es decir, a la del candidato de Pablo Iglesias.

Tras la publicación de OKDIARIO, en la que se demostraba a través de imágenes lo ocurrido, Marín ha intentado buscar una excusa para sus acciones. Según ella, “sin querer” metió “la pata” al pedir avales cuando ya existían porque “no se había enterado”.

En su mensaje pide perdón a Kike Garrido, el líder de su candidatura que no ha retirado de su lista a María Cristina a pesar de su comportamiento. Garrido es uno de los responsables de que German Cantabrana, el actual portavoz parlamentario del partido en La Rioja, quedase excluido como candidato a las primarias. Cantabrana interpuso una demanda en en el juzgado que ha dado como resultado la suspensión del proceso interno.

“Salgo con tipito fino”

María Cristina ha añadido en su mensaje un ‘agradecimiento’ a aquellos que han enviado su fotografía a OKDIARIO: “Han decidido enviar al diario ok una foto mía de años atrás que me gusta mucho en la cual estoy de tipito fino”.

Lo cierto es que la fotografía con la que se ilustró la noticia que provocó su reacción se encuentra en Internet y es de acceso público. De hecho la imagen aparece en la página oficial del partido, como puede observarse en la captura.