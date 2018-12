Santiago Abascal, líder de VOX: "Debemos hacer una auditoría de todos los cargos enchufados en la Junta" El presidente de VOX: "Ha habido una derechita cobarde que ha entregado los medios a la izquierda"

Primera entrevista con Santiago Abascal tras su gran irrupción en el panorama electoral español. Nacido hace 42 años en Bilbao, vive el momento dulce de su carrera política. Hace escasas horas ha dado la sorpresa en las elecciones andaluzas: 12 escaños y casi 400.000 votos.

Atiende a OKDIARIO en su humilde furgoneta con la que se ha recorrido Andalucía. En mitad de la carretera, hace balance de estas dos semanas intensas en lo que él considera “la reconquista de España” y lo que viene ahora.

Tras su buen resultado electoral, Abascal mantiene “que hay que acabar con el sistema de las autonomías” y centra el tiro diciendo que “televisiones de partido como Canal Sur tienen que desaparecer“.

PREGUNTA. Estabais en el Hotel Ayre, cerca de la Junta de Andalucía, ¿oíais trituradoras de papel?, ¿os teméis que salga una bolsa de corrupción? Eso tendría dos lecturas: el PSOE es corrupto y el pacto con Ciudadanos no ha permitido limpiar.

RESPUESTA. No lo había pensado, francamente. Pero un cambio implica que muchas cosas que estaban ocultas pueden salir a la luz y que Ciudadanos no ha tenido la capacidad de controlar mínimamente el Gobierno al que ha apoyado durante cuatro años y ha abandonado cuatro días antes de las elecciones.

“No se trata de acabar con que haya planes de empleo rural, pero sí acabar con los fraudes”

P. ¿Se va a exigir alguna auditoría o algún proceso de limpieza absoluta?

R. Es absolutamente imprescindible que se levanten las alfombras y se abran las persianas. 37 años son demasiados en el gobierno. Por mucho que seas elegido democráticamente, y lo digo entre comillas, porque en Andalucía se ha utilizado el dinero público y se ha practicado el clientelismo para que haya mucho voto cautivo.

P. ¿Había un sistema de subvenciones que beneficiaba a determinadas personas y empresas y perjudicaba a otras?

R. Eso nos lo cuentan en todos los pueblos y todos aquellos que tienen que dar empleos en el mundo rural. No se trata de acabar con que haya planes de empleo rural; sí de acabar con los fraudes. El fraude es muy significativo.

“Hay que acabar con las televisiones autonómicas. Son televisiones al servicio de partidos políticos”

P. ¿Se ha utilizado electoralmente?

R. Eso parece cuando el partido de las mariscadas, de los ERE, de la prostitución… no ha sido expulsado hasta ahora. Finalmente lo ha sido y de forma contundente. Además, la mayoría alternativa es clara.

P. ¿Cómo se ha puesto el foco en España tan especialmente en casos como Gürtel, mientras que los ERE, los cursos de formación o Mercasevilla han pasado desapercibidos a nivel nacional?, ¿qué pasa con los medios?

R. Ha habido una derechita cobarde que ha entregado los medios a la izquierda, que no ha dado la batalla de las ideas. Mientras, el PSOE y la izquierda en España han impuesto el pensamiento ‘progre’ de una manera apabullante y eso ha tenido un reflejo en la actividad judicial. Hay una doble vara de medir y una superioridad moral de la izquierda en lo ideológico. Además, la corrupción izquierdista es asumible, se puede disculpar, y la de los otros no.

P. ¿Eso ocurre en Canal Sur?

R: Sin duda, claro.

P. ¿Qué hay que hacer con las televisiones públicas?

R: Pensamos que hay que acabar con el sistema de las autonomías. Eso exige una gran reforma constitucional devolviendo competencias. Y una de las cosas que hay que hacer es acabar con las televisiones autonómicas públicas. Son televisiones de partido al servicio de los políticos.

P. El ‘quito a unos y meto a los míos…’

R: Creemos que hay que acabar con esas televisiones.

P. ¿Se puede coger la licencia y privatizarla?

R. Las fórmula que sean necesarias. Pero los ciudadanos no tenemos por qué pagar las televisiones de partido. Tampoco a los partidos para que se mantengan, a los sindicatos o a las patronales. El que quiera ser de una de estas entidades, que pague. Queremos acabar con el sistema de subvenciones. Hay que vivir de las cuotas de sus afiliados. Como no se lo creen, nos están investigando, para decir que VOX se financia de forma ilegal.

“13% de votos de izquierda”

P. ¿VOX ha absorbido voto de la izquierda?

R. Por supuesto. Tenemos encuestas que dicen que el 13% de nuestro voto ha venido del PSOE, Podemos e Izquierda Unida. Es llamativo. Pero creo que tiene que ver con que no hemos estado en el debate al que hemos estado acostumbrados. ¿Defender las fronteras de un país es de derechas? ¿Defender la unidad de un país es de derechas? ¿Defender la eliminación de las autonomías es de derechas? ¿Defender el derecho a la vida es de derechas? Son cosas de sentido común.

P. ¿VOX defiende el derecho a la vida?

R. Por supuesto.

P. ¿Habría que modificar la ley del aborto?

R. Sí. El aborto no puede ser un método anticonceptivo. Es inaceptable.

P. ¿Le preocupa a VOX que sus planteamientos puedan parecer como “chocantes” dentro del panorama de lo políticamente correcto?

R. Para nada. Nos alegramos de que chochen. Hay planteamientos de VOX que apoyan el 70% de los españoles. La cadena perpetua, por ejemplo. Defender la vida es un planteamiento que no es tan mayoritario. Defendemos el derecho a la caza y la tauromaquia, aunque sabemos que eso no es mayoritario. Podemos gustar, pero nadie puede pensar que estamos engañando.

P. ¿Se ha hecho populismo en España?

R. Los planteamientos de Rajoy son los primeros. Se presentó con un programa electoral que no cumplió. Eso es populismo. Populismo de la mentira. Como el de Pablo Iglesias con el salario mínimo, por ejemplo. Eso no va a solucionar el problema de los trabajadores porque puede acabar destruyendo empleo. Lo que hay que hacer es bajar los impuestos para que pueda haber más trabajo.

“El proteccionismo no es malo”

P. ¿VOX tiene planteamientos proteccionistas?

R: Nosotros queremos que las empresas que lleguen a España cumplan con la misma legislación que los españoles. Queremos que se debata sobre ello. El proteccionismo no tiene que ser malo. Puede haber un comercio y que a la vez se proteja el producto español. Es un debate interesante y complejo, pero que en el ámbito de la globalización hay que poner encima de la mesa.

P. ¿Cuál es el programa de VOX en materia de inmigración?

R. El control de fronteras es algo muy serio que hay que defender. Al igual que Iglesias defiende las paredes de su casa, los españoles tenemos derecho de abrir la puerta a quien queremos. No se puede tolerar la inmigración ilegal. Hay que regularla en función de las necesidades de la economía y de la capacidad de adaptación de los inmigrantes. No todos se adaptan a vivir igual. Hay algunos inmigrantes que no se adaptan, otros que no quieren adaptarse y vienen a España a imponer sus costumbres.

Que se cambien los menús en los colegios, saltarse las colas en la Sanidad, recibir ayudas sociales que no tienen los españoles… Esto no se puede tolerar. Quien entra ilegalmente a España tiene que ser expulsado y tiene que saber que nunca podrá ser regularizado. Hay que acabar con el efecto llamada. También se deben de endurecer los trámites para lograr la nacionalidad española, incluyendo podérsela quitar a personas que la han logrado y que realizan actividades en contra de la Constitución.