Un candidato de IU jalea un boicot en redes contra el periodista que reveló el fraude de Dani Mateo

El candidato de Unidos Podemos al Senado por Sevilla Alejandro Sánchez Moreno ha animado a los usuarios de las redes sociales a difundir datos personales, insultar y acosar al periodista de OKDIARIO Alejandro Entrambasaguas a las puertas de su casa.

El candidato comunista ha utilizado su perfil de Twitter, con más de 30.000 seguidores, para animar a que los usuarios a que increpen al periodista de OKDIARIO en la puerta de su casa, le fotografíen y difundan “su imagen entre insultos a su persona”. Todo ello, porque el periodista ha destapado en OKDIARIO que el actor Dani Mateo oculta dos viviendas en una sociedad patrimonial para pagar menos impuestos.

El miserable niñato que firma esto es @entrammbasaguas, y trabaja para OkCloacas. Si alguien sabe dónde vive, tenéis su permiso para hacerle una fotografía en su portal y publicarla entre insultos a su persona. Justo como él ha hecho con Dani Mateo. pic.twitter.com/hhpXlyAHxk — A. Sánchez Moreno (@alejandrosanmo) November 8, 2018

El candidato de Unidos Podemos que promueve el linchamiento de Alejandro Entrambasaguas, Alejandro Sánchez Moreno, es miembro de Izquierda Unida (IU), “historiador” y profesor en un Instituto de Educación Secundaria de Andalucía. Es autor del libro La lucha por la unidad, firmado junto al secretario general de IU Alberto Garzón, y se caracteriza en las redes sociales por las posiciones extremadamente radicales que defiende.

El mensaje que ha publicado en Twitter dice literalmente: “El miserable niñato que firma esto es @entrammbasaguas, y trabaja para OkCloacas. Si alguien sabe dónde vive, tenéis su permiso para hacerle una fotografía en su portal y publicarla entre insultos a su persona. Justo como él ha hecho con Dani Mateo”.

El mensaje se acompaña de la información en la que se demuestra que Mateo trató de engañar a OKDIARIO, cuando el periodista Alejandro Entrambasaguas se puso en contacto con él para avanzarle la información que se iba a publicar OKDIARIO sobre su sociedad patrimonial.

“¡Me habéis pilado!”

El cómico aseguró que no reside en la vivienda de Madrid que ha puesto a nombre de la sociedad, sino que la tiene alquilada a unos inquilinos. Sin embargo, cuando dos redactores se trasladaron hasta el inmueble, ubicado en el barrio de Malasaña, cazaron a Dani Mateo a las puertas de su casa y éste tuvo que reconocer que les había mentido. El hecho de que el acto resida en esta la vivienda constituye una irregularidad: implica que la vivienda no es un bien afecto de la sociedad pues está destinada a su uso privado, y no a su actividad empresarial.

Alrededor de las 17,00 horas los redactores de OKDIARIO pillaron in fraganti al cómico entrando en el portal de su casa. Los periodistas de este diario se acercaron a él y, tras comunicarle que habían comprobado que residía en la vivienda, el cómico confesó: “Me habéis pillado” y contó que efectivamente residía en dicha vivienda.

Como venganza por dicha exclusiva, el candidato de Izquierda Unida Alejandro Sánchez Moreno pide ahora en las redes sociales el linchamiento contra uno de los dos redactores que firmaron la noticia.