La tasa de paro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha subido en marzo al 4,9%, lo que supone una décima más que en el mes anterior, según ha informado este jueves el think tank de las economías más avanzadas. No obstante, España fue el único país que registró una tasa de paro de dos dígitos, la más alta, con un 10,9%, volviendo a repetir la misma cifra que en febrero. Sin embargo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no es capaz de reconocer esta situación y no para de sacar pecho por los supuestos logros de su gestión.

De igual forma, hay que destacar que España también lideró el paro entre los jóvenes, con una tasa de desempleo para los menores de 25 años del 26,6%, por delante de Grecia (21,4%), y de Luxemburgo (21,4%), al tiempo que los menores niveles de desempleo en esta franja de edad se observaron en Israel (3,5%) y Japón (4%).

Pese al avance del desempleo, la tasa de paro de la OCDE encadena 35 meses seguidos en el 5% o por debajo de esta cifra. Asimismo, En el mes de marzo, la tasa de paro se mantuvo sin cambios en 29 países de la OCDE, disminuyó en cuatro y aumentó en cinco.

España a la cabeza del paro

En concreto, seis naciones registraron en el tercer mes del año una tasa inferior al 3%, mientras que sólo España registró una tasa de paro de dos dígitos, del 10,9%, la misma que en febrero.

Junto a España, otros países que también han obtenido las mayores tasas de paro entre los países de la OCDE son Colombia (9,6%), Finlandia (9,5%) y Grecia (9%). Por contra, los niveles más bajos se registraron en Japón y México, ambos con una tasa del 2,5%.

El desempleo subió en 231.000 personas

El número de desempleados en la OCDE subió en marzo en 231.000 personas, hasta un total de 34,22 millones de parados, de los que 10,8 millones residían en la zona euro.

Entre los menores de 25 años, la tasa de paro de la OCDE se mantuvo en marzo en el 11,1%, mientras que el desempleo de los mayores de 25 años avanzó una décima, hasta el 4,1%.

Reducción de la jornada laboral

Además, recientemente, Yolanda Díaz ha conseguido que el Consejo de Ministros haya aprobado su proyecto ley para la rebaja de la jornada laboral máxima hasta las 37,5 horas semanales, sin merma salarial, aunque de momento no tiene el apoyo suficiente en el Congreso para sacarla adelante.

Todo ello, a pesar de que varias organizaciones como Cepyme, ya han rechazado la reducción de la jornada porque tendrá un impacto directo de 13.900 millones especialmente en la pyme y que debilita la negociación de convenios. Por tanto, el aumento de los costes, al final, se va a traducir en más desempleo.