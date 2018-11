Echenique dice que Casado mancha “de cloacas la democracia” porque ganó con apoyo de Cospedal

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha afirmado hoy que Pablo Casado no sería el presidente del PP si no le hubiera apoyado María Dolores de Cospedal, quien hoy ha anunciado su renuncia al escaño para “liberar” al PP “de cualquier ataque, por injustificado que sea” tras conocerse sus encuentros con el ex comisario Villarejo.

“Cospedal ha dejado el escaño por encargar ‘trabajitos’ contra la oposición democrática a un mafioso”, ha denunciado Echenique en su cuenta de Twitter.

Para Pablo Echenique, a pesar de la renuncia de Cospedal, Casado sigue en su escaño “manchando de cloacas la democracia”.

En esta misma línea, la diputada de Podemos y vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo, se ha preguntado “dónde queda” la legitimidad de Pablo Casado, si ganó las primarias con los compromisarios de Cospedal y mediante un acuerdo con ella.

“Sobre este pilar se asentó el nuevo PP de Casado. Otro pilar podrido. Otro impecable legado del PP”, ha lamentado.

Cospedal pide defender al PP

Cospedal por su parte, ha recordado en el comunicado con el que ha anunciado su renuncia que poco después de convertirse en ‘número dos’ de Rajoy, se conocieron casos de corrupción de personas vinculadas al PP. Una vez más señala que su “obligación” era tratar de saber lo que estaba ocurriendo y apoyar al PP “desde la regeneración, aunque fuera a costa de granjearse numerosos enemigos”. “No habría actuado de forma diferente diez años más tarde”, recalca.

En este sentido, recalca que lo que hizo fue procurar por “todos los medios” a su alcance, “por supuesto dentro de los límites de la ley”, conocer la “problemática que vivía” el partido. “¿Qué dirigente político, qué buen empresario, no trata de conocer a fondo todo aquello que afecta a su organización?”, se pregunta.

Por eso, afirma que “si es un pecado mortal haber hablado con un comisario de polícía que por aquel entonces” acababa de ser condecorado por el ministro del Interior del PSOE, “entonces” se “equivocó”. “Pero en lo que seguro me equivoqué fue en pedir a mi marido que me ayudara en una interlocución que no era fácil. Me equivoqué a la hora de pedirle que ayudara al PP. Ahora, él está pagando por haberme ayudado a tratar de tener una visión más clara de lo que estaba ocurriendo”, lamenta.