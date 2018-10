Pedro Sánchez vuelve a utilizar a los niños para promocionar las medidas de su Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a utilizar a los niños para promocionar las medidas de su Ejecutivo. Lo ha hecho con un mensaje colgado en las redes en el que adjunta varios dibujos que le han dedicado algunos niños de la ONG ‘Save the Children’ en España en el que resaltan su cargo como Jefe del Ejecutivo. “Ver estos dibujos renuevan mi compromiso por la erradicación de la pobreza infantil”, escribe el presidente.

“Ver estos dibujos que me han regalado los niños y niñas de Save the children España renueva, todavía más, mi compromiso por la erradicación de la pobreza infantil. Nos motivan a seguir impulsando medidas para dar más oportunidades y un futuro mejor a la infancia. ¡Gracias!”, ha afirmado Sánchez en su perfil oficial de Twitter.

La ONG ‘Save the children’ actúa a nivel mundial y su objetivo es “la defensa activa de los derechos de los niños y niñas”, según explica en sus distintos perfiles.

El plagio a Trudeau

Es la segunda vez que Pedro Sánchez utiliza las redes sociales para promocionar las medidas de su Gobierno a través de la utilización de los menores de edad. El pasado lunes, el Jefe del Gobierno colgó un vídeo en el que cedía de forma simbólica la cartera de la Presidencia en su despacho a una niña de 9 años para apoyar la campaña ‘Girls Get Equal’ que promueve la ONG ‘Plan Internacional’.

El vídeo difundido por Moncloa plagia una idea que adelantó el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en las redes sociales con motivo del Día Internacional de la Niña el pasado jueves 11 de octubre.

Today is about our daughters, granddaughters, sisters & nieces. It’s about making sure they grow up in a world where their voices are heard & they have the support they need to chase down their dreams. #DayoftheGirl https://t.co/SBGT0x9Hc0 pic.twitter.com/DCz2XdlKuN

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 11 de octubre de 2018