La academia en la que estudió Begoña Gómez advertía que sus títulos eran privados, no licenciaturas

ESEM, la escuela de negocios que acabó absorbiendo a ‘M&B Escuela Superior de Marketing y Negocios’, academia donde Begoña Gómez cursó sus estudios de Márketing, advertía de que se trataba de una ‘titulación privada’ y, por tanto, en ningún caso equivalente a una licenciatura.

En 1999, tres escuelas de formación en Márketing –ESEM, M&B e INTE-se unieron en la Corporación ESEM, en la actualidad aún en activo. Para los estudios, de cuatro años de duración, no se exigía ni siquiera tener aprobada la Selectividad (‘nivel COU’).

La titulación de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no estaba homologada y por tanto, no era oficial. Lo único que consiguió el centro es que los estudios fuesen reconocidos-que no homologados-por la Universidad Internacional de Florida, una universidad pública ubicada en Miami, además de un convenio con la Universidad de Stirling, en Escocia, para que sus alumnos pudiesen realizar allí una parte de sus estudios.

En el propio anuncio del título se indica con claridad que se trata de una ‘titulación privada’.

La escuela lo advertía ya así en 1999, unos años después de que Gómez se sacase su título. Sin embargo, en el currículum que Begoña Gómez ha hecho circular a partir de entonces se asegura que es “licenciada en Marketing por la Escuela Superior de Marketing y Negocios”, una categoría que no se corresponde con la oficialidad de sus estudios, sobre los que se ha fundamentado su contratación como directora del ‘Africa Center’ del Instituto de Empresa, el centro de nueva creación de la prestigiosa escuela de negocios.

Incluso en la actualidad, el centro ESEM no ofrece titulaciones equivalentes a una licenciatura universitaria entendida como tal, sino-además de los máster- un diploma, el título de ‘Diplomado Superior en Marketing y Gestión Comercial’, de dos años.

La ‘M&B Escuela Superior de Marketing y Negocios’, el centro en el que la mujer de Sánchez cursó sus estudios de Márketing, era un centro privado, ubicado en Madrid y no accesible para cualquier renta, según recuerdan sus propios alumnos.

En realidad, podría calificarse más bien de academia que de una escuela universitaria, tal y como se las conoce en la actualidad. De hecho, estaba reconocida dentro de la categoría denominada CNAE (Calificación Nacional de Actividad Empresarial) ‘8559-Otra educación n.c.o.p.’

Este código engloba un curioso batiburrillo en el ámbito de la enseñanza: la educación a la que no puede asignarse un nivel determinado, los servicios de tutoría académica, los centros de enseñanza que imparten clases de recuperación, los cursos de repaso para exámenes profesionales, la enseñanza de la lengua y de las técnicas de expresión oral, las clases de informática, la formación religiosa y, además, “formación para socorristas”, “clases de técnicas de supervivencia”, “clases de oratoria” y “clases de técnicas de lectura rápida” o “formación de empleados”. Pero, en ningún caso, titulaciones oficiales o reconocidas como licenciaturas universitarias.