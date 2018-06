La Universidad Rey Juan Carlos ocultó documentación del máster de Pablo Casado que lo exonera. El centro universitario aseguró que no había podido aportar toda la información requerida por la jueza Carmen Rodríguez-Medel en el caso por el máster de Cristina Cifuentes. Un caso dentro del cual se ha solicitado ya información sobre otro de los máster, el de Pablo Casado.

En el informe presentado por la Universidad en primera instancia se aseguró que no había constancia del tribunal que había examinado a Casado, ni del acta con las convalidaciones de asignaturas, ni de los documentos que prueban que solicitó dichas convalidaciones como alumno. Así, a la pregunta remitida por la jueza con respecto a la “solicitud del Sr. Casado pidiendo la convalidación de asignaturas”, la Universidad contestó que “no consta en este Vicerrectorado ninguna solicitud por parte del interesado”.

Pero lo cierto es que esa información sí existe, que Pablo Casado dispone de los documentos que prueban su presentación y que, como confirma el documento que hoy aporta OKDIARIO, la Universidad sí tramitó ese expediente hasta el punto de cerrar las gestiones y firmar con su sello del “Registro General Univ. Rey Juan Carlos”, con apunte de “Salida” del documento donde se confirma que se han cerrado los trámites y que se salda, además, el precio final con derecho a devolución de una parte.

Los documentos en cuestión prueban, por lo tanto, no sólo que se iniciase la solicitud de convalidación de asignaturas. Sino también que se tramitó y finalizo con éxito.

“Vista su solicitud de devolución de precios académicos universitarios de la titulación Máster Oficial en Derecho Administrativo y Local”. Así comienza el documento: un texto que se convierte, de esta forma, en la comunicación final a Casado de que no sólo se habían tramitado todos los pasos, sino que, además, una vez saldados, le correspondía al ahora aspirante a presidir el Partido Popular un total de 600 euros de devolución del precio del máster.

El documento se suma al certificado, también con sello del Registro General, en el que se detallan las asignaturas convalidadas y se confirman como aceptadas en el programa de convalidaciones.

Pero lo cierto es que, pese a la existencia de estos documentos, y otros como la matricula del máster, a los que también ha tenido acceso OKDIARIO, la universidad trasladó al Juzgado la versión citada mencionando que no les constaba la documentación reclamada por la jueza.

Y es que, como ha señalado Pablo Casado a este diario “me convalidó el rector. No lo hizo el Instituto de Derecho Público. No ha habido ningún aval del profesor Álvarez Conde porque tenía que haberlo hecho el rectorado”, una diferencia reglamentaria que separa el título de Casado del investigado en el caso de Cifuentes. Y una diferencia que puede explicar cómo ha acabado la versión de que “no consta” la documentación en una sede judicial.

Según ha podido confirmar este diario, el pasado miércoles, tras la aparición de la noticia sobre la falta de documentación del título de Casado y tras la presentación por parte de Pablo Casado de parte de la documentación que avalaba su cumplimiento de los trámites exigidos, la propia Universidad decidió remitir de urgencia una serie de documentos que sí avalan la versión de Casado y que, sin embargo, no habían sido remitidos en un primer momento.

La explicación interna apunta a que se habrían buscado los documentos en un área en el que no se encontraban, “precisamente por ser competente el Rectorado y no el Instituto de Derecho Público”. Según esa misma versión, “se han remitido más documentos tras encontrarlos”, cosa que ocurría justo después de que Casado contestase y mostrarse parte de las pruebas.

Pero, sea como sea, lo cierto es que Casado a tenido que tirar de su propia documentación para no verse atrapado, porque, en caso contrario -de no haber guardado el los impresos y documentos-, se habría encontrado sin posibilidad de demostrar sus trámites. Algo que lo habría dejado a los pies de los caballos.