Alberto Núñez Feijóo ultima en secreto su candidatura a la Presidencia del PP. El partido siempre ha dejado claro que quiere una candidatura única. Y Mariano Rajoy, entre otros y pese a su dimisión, coincide especialmente con esta visión. Y los mensajes ya han llegado a Feijóo, que prepara en secreto su candidatura.

El presidente gallego ha permanecido en silencio hasta el momento. Y es verdad que esa decisión ha puesto nerviosos a muchos cargos del partido. Pero también por eso han sido muchos y destacados los dirigentes del PP que le han pedido ya que elabore la candidatura. Con discreción, pero que la elabore para dar el salto y evitar un fraccionamiento del PP. El plazo para presentar candidaturas se abre este lunes y termina el próximo día 20.

Feijóo, por su parte, ha aceptado el encargo y ha iniciado el diseño de una candidatura y de un equipo que deberá acompañarle al frente de, por el momento, una etapa de oposición.

El PP gallego da por hecho que Feijóo comunicaré en breve el salto y que ocupará un escaño de designación autonómica en el Senado como plataforma en Madrid. Mientras, dejará al frente del Gobierno gallego a su actual vicepresidente, Alfonso Rueda.

Quien ya ha filtrado que apoyará a Feijóo es la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que, de hecho, no tiene una intención directa de presentarse al cargo y sólo plantearía su candidatura en caso de que Soraya Sáenz de Santamaría diese el paso en solitario, momento en el que Cospedal intentaría acceder al puesto para frenar el control del partido por la ex vicepresidenta del Gobierno y antagonista habitual de la ex ministra de Defensa.

El presidente gallego, por su parte, ha comunicado ya a su círculo cercano que comunicará su decisión en un acto del partido en los próximos días.

Los partidarios e impulsores de Feijóo prefieren que la estrategia pase por una sola candidatura, una lista de unidad e integración. Pero no descartan que se presente igualmente otro peso pesado del partido como es Sáenz de Santamaría.

Entre los apoyos de Feijóo figura ya, también, el de Ana Pastor, persona que permanece en la recámara como opción alternativa pero cuya principal función sería la de apuntalar al presidente de Galicia.

Por su parte, Sáenz de Santamaría contaría como uno de sus principales apoyos con el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, que no ha tardado en lanzar su apoyo en público al asegurar en una entrevista radiofónica que “el PP necesita una renovación muy profunda y esto no es un cambio como cualquier otro” y la ex vicepresidenta “claro que significa renovación. De manera clara. Lo que hay que hacer es renovar el partido, renovarnos a nosotros y recuperar nuestro espacio”.

Mientras, el resto de candidaturas siguen apareciendo. La de José Luis Bayo y su lista alternativa con Luis Asúa. La de José Manuel García Margallo. O la de Jose Ramón García-Hernández. Y con la vista puesta, igualmente, en si otro de los nombres que ha salido ya a la palestra -José Ramón Bauza- da también el paso. Y es que la demora en el anuncio oficial de los pesos pesados ha empujado a otros aspirantes a la arena.