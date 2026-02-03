Junts votará en contra del real decreto que incluye las medidas del denominado escudo social, al considerar que se trata de una iniciativa «injusta» cuyo coste recae sobre los «pequeños propietarios».

Así lo ha adelantado la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, en un vídeo en redes, en el que se pronuncia sobre el nuevo decreto del Gobierno que contempla, entre otras medidas, la protección de las familias vulnerables ante los desahucios.

«A falta de leer la letra pequeña, desde JxCat podemos decir que votaremos en contra de prorrogar una medida que no sólo no soluciona el problema, sino que es injusta, porque el coste de este escudo social, del que tanto se llenan la boca las llamadas izquierdas españolas, quien lo está pagando es el pequeño propietario y los vecinos», afirmó.

Nogueras ha recordado además que la semana pasada «el Gobierno español intentó colar, en la misma votación que las pensiones, el tema de las okupaciones», una maniobra ante la que Junts, según ha dicho, «no se comió el sapo» y votó en contra del decreto ómnibus junto a PP y Vox.

«Pese a todo el chantaje, las presiones y las mentiras que se llegaron a decir, el Gobierno español ha tenido que rectificar», ha señalado la portavoz, en referencia a la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de dividir el decreto ómnibus en dos textos: uno centrado en la revalorización de las pensiones y otro que agrupa el conjunto del escudo social, incluida la moratoria de los desahucios.

Sí apoyarán la subida de las pensiones

En declaraciones anteriores, Nogueras había valorado positivamente que la subida de las pensiones quede ya «garantizada» a través del nuevo decreto, al que Junts prevé dar su apoyo. No obstante, y de nuevo «a falta de leer la letra pequeña», ha insistido que su formación votará en contra del otro decreto que aborda «el tema de las okupaciones», al considerar que sus efectos económicos perjudican a los «pequeños propietarios».