Jorge Azcón, candidato del PP a la Presidencia de Aragón, ha propuesto la creación de un nuevo Parador en Teruel para «olvidar las fiestas de los socialistas indecentes». Ello, en relación a la exclusiva de OKDIARIO sobre la fiesta con señoritas del ex ministro Ábalos. Para Azcón, es «indecente» que la ciudad turolense se coloque en el mapa por este escándalo.

Así lo ha expresado en un mitin celebrado en la tarde de este martes en la propia ciudad aragonesa y en el que también ha estado presente el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. Tras su anuncio, el propio Azcón ha instado al líder de los populares a que su petición sea tenida en cuenta una vez llegue a La Moncloa.

«Yo no quiero que para la ciudad de Teruel, sea recordado ese Parador por la fiesta de Ábalos», ha asegurado el candidato aragonés. A su juicio, el edificio que es visto como un «emblema» para la ciudad de Teruel, «ha quedado manchado» por el escándalo.

Fue de hecho en plena pandemia del Covid-19 cuando el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y quien fuera su asesor Koldo García, ambos encarcelados, celebraron una fiesta con señoritas en el propio Parador, hostería además de titularidad pública.

Lo cierto es que, tal y como desveló también en exclusiva este periódico, la propia candidata del PSOE, entonces delegada Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, pernoctó en el mismo edificio la noche en que se produjo el escandaloso episodio.

Para Azcón, ver cómo se han refutado todos estos hechos, no deja claro otra cosa que demostrar lo que es y ha sido «la degradación personal y política» del sanchismo.

Un nuevo Parador

«Reformemos íntegramente el Parador de Teruel, vamos a hacer un Parador de Teruel, un Parador de Teruel del que nos sintamos orgullosos, un Parador de Teruel que haga que se olviden las fiestas que los socialistas indecentes montaba en la ciudad de Teruel», ha esgrimido el líder de los populares.

De hecho, ha pedido al propio presidente nacional del PP, Feijóo, que éste pueda ser uno de sus compromisos para con los aragoneses una vez alcance, tras las próximas elecciones generales, el Gobierno de la nación.

Según Azcón, «lo que pasó en el Parador de Teruel es muy serio porque evidencia la degradación personal y política a la que puede llegar un Gobierno en plena pandemia», ha asegurado.

«Es imposible tener más indecencia que, cuando los españoles se estaban muriendo por el Covid, dedicarte a montar fiestas con señoras en un sitio como el Parador de Teruel, es absolutamente indecente», ha reseñado.