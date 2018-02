Retiran la pancarta a favor de los golpistas en el edificio de Diesel que denunció OKDIARIO

La pancarta que colgaba del edificio donde la firma Diesel tiene sus oficinas, en Barcelona, se ha retirado tras la información publicada por OKDIARIO, que provocó un ‘boicot’ a la compañía en las redes sociales.

La pancarta, de enormes dimensiones, colgaba desde la quinta planta del edificio ubicado en el número nueve de la Plaza de Cataluña, en Barcelona, y cubría parcialmente las ventanas de la empresa textil. En la misma se leía la petición ‘Free political prisioners’ (Libertad presos políticos).

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, exigió también este jueves al Gobierno de Ada Colau retirar la pancarta, al considerar que incumplía “de manera flagrante la Ordenanza de Paisaje Urbano, entre otras”.

🔵Han retirado la pancarta de los ‘políticos presos’ de Plaza Catalunya atendiendo mi petición. Una pancarta que incumplía la Ordenanza de Paisaje Urbano del @bcn_ajuntament pic.twitter.com/0hdnXKgt9t — Alberto Fernández (@albertofdezxbcn) February 23, 2018

El dirigente popular criticó además “la permisividad de Colau con el independentismo”, en este caso con la pancarta, de 28 metros y que se ha colocado en la fachada de un edificio protegido, según aseguró en un comunicado.

Fernández pidió comprobar si la pancarta tenía permisos por parte del Ayuntamiento y, en caso contrario, identificar a los promotores de la iniciativa e imponer la sanción correspondiente por el incumplimiento de la Ordenanza.

Además, criticó que el Ayuntamiento no la hubiese retirado antes, no sólo por incumplir la normativa, sino también porque coincida con los días previos a la inauguración del Mobile World Congress (MWC), “con un mensaje que, además de ser falso, porque en España no hay presos políticos, perjudica la imagen y la proyección de Barcelona”.

“Colau lleva mucho tiempo ejerciendo de cooperadora necesaria del independentismo, poniendo el Ayuntamiento a su servicio”, aseveró Fernández, que recordó que la alcaldesa recibió este miércoles a familiares de los políticos presos, en un acto que considera que tuvo un marcado carácter independentista.

Boicot en redes

La existencia de la pancarta provocó una oleada de críticas contra la compañía por no impedir que se colgase de la fachada e ‘invadiese’ sus oficinas.

@DIESEL Una empresa menos a la que comprar mientras sigan teniendo en su fachada una pancarta fascista — Tabarnia Free (@Tabarnia4you) February 23, 2018

La marca de ropa @diesel permite y comparte que la ONG independentista Nova Innovació Social cubra los ventanales de sus oficinas en Plaza Cataluña con una pancarta inmensa. Siempre nos quedarán Levi's, Calvin Klein, Guess y tantas otras. pic.twitter.com/NzsTcecqgD — Estrellado (@arturelpayaso2) February 22, 2018