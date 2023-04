Inmaculada Sanz: «Madrid tiene que huir de las garras del sanchismo»

La delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, cree que «Madrid tiene que huir de las garras del sanchismo». En una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, Inmaculada Sanz ha dicho que el trato de Sánchez a Madrid estos años ha sido «lamentable» y que «es el único presidente de gobierno del mundo que actúa contra su capital». Inma Sanz ve a la candidata socialista, Reyes Maroto, «muy despistada» y cree que el mensaje que lanza de hacer en Madrid lo que Sánchez ha hecho en España «es la mejor forma de perder las elecciones».

Para Inmaculada Sanz, Reyes Maroto y Rita Maestre «compiten para ver quién queda segunda» y afirma rotundamente: «Rita Maestre no está capacitada ni para dirigir su grupo político». «Es curioso su lema de campaña (‘Lo va a hacer Rita’) prometiendo miles de viviendas o de escuelas infantiles. La pregunta es: ¿Por qué no lo hizo Rita cuando gobernaba con Carmena?».

Inmaculada Sanz será la próxima vicealcaldesa de Madrid, tal cual anunció José Luis Martínez-Almeida. Almeida premia su trabajo y lealtad en una legislatura tan complicada. Inma Sanz goza, además, de la confianza de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ayuso la incluyó en la dirección regional como vicesecretaria. «El ticket Almeida-Ayuso es imbatible», afirma.

Villacís y Ortega Smith

Con el anuncio, por si quedaban dudas, el alcalde Almeida da por acabada la relación política con Begoña Villacís, aunque aún les queda un mes de gobierno. En fuentes del PP madrileño y del consistorio, reconocen que, con Villacís, estos años, no todo ha sido un camino de rosas. Las encuestas dejan fuera del ayuntamiento a Villacís y Ciudadanos. En el PP saben que Villacís está «desesperada» y «enfadada», dicen los que se expresan en los términos más suaves.

Preguntamos si temen que Villacís, caso de sacar representación y de ser decisiva, pactaría la alcaldía con la izquierda para vengarse del PP: «Trabajamos para que eso no se produzca. Las encuestas indican que hay una mayoría muy amplia del PP y trabajamos para que esa mayoría sea lo más amplia posible y poder gobernar sin chantajes ni bloqueos. Aquí hay dos alternativas: el PP o un gobierno Frankenstein».

Habla Inmaculada Sanz de “chantajes” y “bloqueos” y recuerda -dice- «los de Vox». Cree la futura vicealcaldesa de Madrid que «Ortega Smith y Vox no son fiables ni sólidos” y que “Vox se ha hecho un autocordón sanitario».

Policía antigrafitis

Inmaculada Sanz defiende como «extraordinaria» la gestión del alcalde, cree que hay margen para bajar impuestos y anuncia en OKDIARIO que, en la próxima legislatura, pondrán en marcha una policía antigrafitis para limpiar Madrid y sancionar duramente con multas las «pintadas vandálicas».

Inmaculada Sanz cree que se ha avanzado en la lucha contra la venta ilegal en las calles («no hay más que ver cómo estaba la Gran Vía con Carmena») y en la lucha -«dentro de nuestras posibilidades»- contra la okupación. Promete que «seguiremos desalojando edificios okupados» y acusa al gobierno de Manuela Carmena de «haber amparado al movimiento okupa permitiendo dejar vivir a esos jetas en edificios públicos». Denuncia que en la lista electoral de Rita Maestre sigue habiendo representantes del movimiento okupa.

Lavapiés

La delegada de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid respalda «total y absolutamente» la actuación de la Policía Municipal en Lavapiés este fin de semana, donde resultó, finalmente, detenido el exetarra José María Lara, alias Txepe, por inmiscuirse en la acción policial, arrebatar la porra a un policía, resistirse y decirle: «Te la voy a meter por el culo». Reitera que «Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo. No hay zonas donde la policía no pueda entrar. No lo permitiremos».

Inma Sanz muestra su orgullo por la policía, los bomberos, el Samur y los servicios de emergencias que ella dirige. «Nuestros ángeles de la guarda», les llama. Promete seguir dotándoles de los mejores medios: «Tenemos unos servidores públicos de los que sentirnos muy orgullosos».

La responsable de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid ha vivido una legislatura que nunca imaginó. El Palacio de Hielo nunca lo olvidará: «Hay cosas que permanecerán siempre en nuestra memoria”. Como los sucesos, explosiones, accidentes… que afronta una gran ciudad cada día, los «dramas de personas a la cara». La dura portavoz de mil y una ruedas de prensa reconoce que, al volver a casa, «más de una vez me quebré».

Inmaculada Sanz es zamorana. Tiene Madrid en su cabeza: cualquier rincón, cualquier asunto. «Mi familia y yo le debemos mucho a esta ciudad», señala. Por eso, dice sentirse «agradecida y emocionada» por la «responsabilidad y confianza» del alcalde Almeida y del PP al designarla para la vicealcaldía: «Le debo mucho a Madrid», repite con sincero agradecimiento. «Soy una apasionada de esta ciudad», añade. Y concluye: «Madrid tiene todo lo que me hace feliz».