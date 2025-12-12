Cómo se escribe rellenar o reyenar

Rellenar o reyenar son dos palabras que se pronuncian de forma similar, pero a la hora de escribir tienen significados muy distintos. Para poder escoger la palabra más adecuada, debemos tener muy en cuenta estas definiciones, de lo contrario caeremos en el error de cometer una falta de ortografía. Toma nota de estas definiciones y empieza a corregir algunas faltas de ortografía que muchas veces cometes sin darte cuenta. Solo una de estas dos palabras es correcta.

Es una duda muy habitual y, además, bastante lógica: ¿se escribe “rellenar” o “reyenar”? Al decirlo en voz alta suenan prácticamente igual, así que no es raro que genere confusión. Sin embargo, desde el punto de vista del español correcto, no hay dos opciones posibles: la forma válida es “rellenar”. La palabra reyenar no existe y se considera un error ortográfico.

A continuación, vamos a explicar de forma clara por qué ocurre esta duda, de dónde sale la palabra correcta y algunos trucos sencillos para no volver a equivocarte.

La forma correcta: rellenar

El verbo rellenar está reconocido por la Real Academia Española (RAE) y se usa para expresar la idea de llenar algo por completo, completar un espacio vacío o cubrir un hueco. Es un verbo muy común tanto en situaciones cotidianas como en contextos más formales:

Rellenar un formulario

Rellenar un hueco en la pared

Rellenar un vaso de agua

Rellenar un pastel con crema

Precisamente por ser tan frecuente, es normal que su escritura genere dudas, sobre todo cuando se escribe rápido o sin pensar demasiado.

¿Por qué mucha gente escribe “reyenar”?

El motivo principal de esta confusión tiene que ver con la pronunciación. En la mayor parte del mundo hispanohablante, la “ll” y la “y” se pronuncian igual o casi igual. A este fenómeno lingüístico se le llama yeísmo.

Cuando decimos “rellenar”, el sonido inicial no nos da pistas claras de si lleva “ll” o “y”. Por eso, muchas personas acaban escribiendo reyenar, pensando que es correcto. El problema es que la pronunciación no siempre coincide con la ortografía.

Por qué “reyenar” es incorrecto

La palabra reyenar no aparece en ningún diccionario ni tiene respaldo académico. No es una variante aceptada ni una forma alternativa: simplemente está mal escrita.

Un truco muy útil para evitar el error es fijarse en la palabra de la que procede. Rellenar viene del verbo “llenar”, que se escribe con “ll”. Al añadir el prefijo re- (que indica repetición o refuerzo), se forma re-llenar, que con el uso ha pasado a escribirse como una sola palabra: rellenar.

Relación con otras palabras

Este mismo patrón se repite en muchos verbos del español:

Llenar → rellenar

Colocar → recolocar

Hacer → rehacer

Si la palabra original lleva “ll”, esa grafía se mantiene en el verbo derivado. Pensar en la palabra base suele ser una forma muy eficaz de acertar.

Un consejo para no fallar

Cuando tengas dudas entre escribir “ll” o “y”, busca mentalmente una palabra emparentada. En este caso, llenar es la pista definitiva. Si esa palabra va con “ll”, no hay motivo para usar la “y”.

Si tienes más dudas de ortografía, es muy probable que no seas el único: muchas se repiten una y otra vez, y resolverlas suele ser más sencillo de lo que parece.

Ejemplos según definiciones

Toma nota de este significado con los ejemplos necesarios para entender su uso, solo de esta manera podrás escribirlo correctamente

Volver a llenar algo. Dicen los expertos que rellenar las botellas de plástico no es bueno para la salud, deberíamos tirarlas.

Llenar enteramente. Rellena toda la solicitud o no te dejará pasar página.

Llenar de carne picada u otros ingredientes un ave u otro alimento. Relleno las berenjenas con carne picada, tomate y un poco de queso, me quedan realmente buenas.

Introducir rellenos. Se rellena las arrugas con un ácido.

Cubrir con los datos necesarios espacios en blanco en formularios, documentos, etc. Empezó a rellenar el documento con todos sus datos.

Dar de comer hasta la saciedad. Le rellena de todo lo que encuentra en la nevera.

Con estos ejemplos y definiciones descubriremos la mejor forma de emplear la palabra rellenar en una frase, sabiendo que se escribe siempre con ‘ll’ y se usa en ocasiones muy concretas. Atrévete a mejorar tu ortografía con estos sencillos pasos.