Cómo se escribe payaso o pallaso

Payaso o pallaso son dos palabras que se pronuncian de forma similar, pero a la hora de escribir tienen significados muy distintos. Para poder escoger la palabra más adecuada, debemos tener muy en cuenta estas definiciones, de lo contrario caeremos en el error de cometer una falta de ortografía. Toma nota de estas definiciones y empieza a corregir algunas faltas de ortografía que muchas veces cometes sin darte cuenta. Solo una de estas dos palabras es correcta.

La respuesta correcta

La respuesta breve y directa que zanja cualquier duda ortográfica es que la forma correcta de escribir este término en castellano es payaso, con y. Cualquier grafía que duplique la consonante central, como esa «pallaso» que a menudo surge por contagio visual con otros idiomas o por pura inercia fonética, constituye una incorrección que la Real Academia Española rechaza de plano.

Estas personas tienden a caer en la trampa de importar las reglas fonéticas del español de otros idiomas donde la doble consonante está completamente presente.

La etimología

Para comprender el origen de esta palabra y como ha evolucionado su ortografía necesitamos entrar un poco en su etimología. No viene del latín de Cicerón o Plauto sino del italiano pagliaccio, que se deriva directamente de paglia que significa paja o colchón de paja.

Los primeros cómicos de la tradición popular italiana que interpretaban a este personaje cómico de carácter ingenuo y torpe vestían atuendos burdos rellenos precisamente de paja seca, imitando la apariencia de los espantapájaros o de los fardos abandonados en los graneros.

Cuando el término cruzó los Pirineos y se instaló en el habla cotidiana de los españoles, la pronunciación se adaptó fonéticamente a la fonética peninsular, transformando el sonido original en la grafía con ye que utilizamos hoy en día.

La ll en español

En español, la doble l representa un sonido palatal lateral específico que no coincide con el origen etimológico de esta palabra concreta, cuya evolución transcurrió desde la raíz italiana hacia un sonido fricativo o africado central representado por la letra y. Escribir la palabra con doble consonante no solo contradice el diccionario normativo, sino que delata un desconocimiento de los mecanismos mediante los cuales los préstamos léxicos extranjeros se integran en el caudal ortográfico común.

Los correctores automáticos y las normativas vigentes son tajantes al respecto: ante la tentación de duplicar la grafía por influencia del catalán u otras lenguas romances donde la grafía tiene otro comportamiento, el criterio del español estándar exige mantener la sencillez de la y.

Algunos trucos al escribir

Examinar los errores ortográficos más frecuentes ayuda a corregir vicios de escritura muy arraigados en la redacción diaria. No faltan quienes, al redactar textos rápidos en soportes digitales o redes sociales, se dejan llevar por la velocidad y cometen este tipo de deslices ortográficos sin percatarse de la incorrección.

Fijar la atención en la forma correcta, asociándola visualmente a términos como paja de los que desciende etimológicamente, facilita fijar la grafía en la memoria a largo plazo. Al final, dominar pequeños detalles ortográficos como este marca la diferencia entre un texto descuidado y una comunicación escrita rigurosa, limpia y respetuosa con las normas que regulan nuestro idioma común.

Se escribe Payaso

Se escribe Payaso con la letra ‘y’. En algunas zonas de habla del español esta letra puede llegar a pronunciarse de forma similar, pero nunca debe trasladarse a la escritura. Payaso es un sustantivo masculino singular que tiene un significado concreto. Para poder entender mucho mejor esta palabra tendremos en cuenta su definición y algunos ejemplos de cómo se utiliza en textos, de esta manera conseguiremos mejorar nuestra escritura.

Dicho de una persona: Que hace reír con sus dichos o gestos. Juan era el payaso de la clase, lo recuerdo como un bromista sin freno, se reía de los profesores y de casi todo el mundo, animaba mucho las excursiones con sus ocurrencias en aquella época.

Dicho de un artista: Ambulante y que debuta en las mojigangas enmascarado. Es un payaso, solo se usa ese término en Costa Rica.

Artista de circo, generalmente caracterizado de modo extravagante, que hace reír con su aspecto, actos, dichos y gestos. En el circo los que más me gustan son los payasos, me hacen reír mucho y eso siempre es bueno, en especial hoy en día con demasiada tristeza.

Con estos ejemplos y definiciones descubriremos la mejor forma de emplear la palabra Payaso en una frase, sabiendo que se escribe siempre con ‘y’ y se usa en ocasiones muy concretas. Atrévete a mejorar tu ortografía con estos sencillos pasos.