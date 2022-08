Cómo se escribe boda o voda

Usar la pronunciación como guía para escribir una palabra puede no ser del todo efectivo. Esto es debido a que hay letras que no se pueden diferenciar de esta manera, como la B y la V y se pueden usar erróneamente. Para evitar cometer un error de ortografía se debe aclarar que la palabra correcta es boda y que voda no existe en el español y se debe evitar escribirla.

Sin embargo, se verá más adelante que cometer el error de escribir voda es comprensible. No solo tiene que ver con la pronunciación idéntica de la B y V en el español, sino también con el origen de la palabra. En la práctica, fomentar el hábito de la lectura nos ayudará a escribir mejor.

El origen de boda

La palabra boda viene del latín vota, es decir que el origen de la palabra sí está ligado con el uso de la letra V. Esta palabra en latín es el plural de votum, que era una promesa que se hacía ante los dioses. Se puede decir que literalmente votum significa lo prometido y que de ahí derivan también palabras como devoto y devoción.

Entonces, boda viene de usar el plural vota porque se trata de dos personas prometiendo estar juntos ante los dioses. Con el tiempo la evolución de la palabra cambió la V por la B, pero el error sigue siendo comprensible porque también deriva de todo esto la palabra voto.

La definición de boda

En la actualidad la palabra boda es un sustantivo y hace referencia a la acción de contraer matrimonio mediante una ceremonia religiosa o civil. Sin embargo, también se le llama boda a la celebración o fiesta que deriva de esa ceremonia.

Durante las bodas, en muchas religiones y también cuando se realizan por la vía civil, se incluye la acción del voto. Esto es cuando las personas que se están casando expresan verbalmente la promesa de estar juntos, así se relaciona con el origen latino de la palabra.

Este sustantivo tiene un uso muy concreto que se emplea directamente en frases como las que vamos a mostrar en estos ejemplos, de esta manera podremos entender mejor su significado y manera de escribirse directamente

Ceremonia mediante la cual se unen en matrimonio dos personas, y fiesta con que se celebra. Asistieron a las bodas de la infanta Isabel. En estos momentos las bodas han caído un porcentaje enorme, se nota que no están preparados para enfrentarse a lo que les depara el futuro, una incerteza enorme que hacen que los días empiecen olvidar el amor y se centren en temas materiales.

Gozo, alegría, fiesta. A bodas me convidan. A bodas me hacen sentir cuando nos reunimos todos, me encantaría volver a ver a mi familia de nuevo y emprender una celebración familiar como las de antes, realmente lo necesito en estos momentos.

De esta manera sabremos perfectamente escribir boda con ‘b’ y no volveremos a cometer el mismo error. Estaremos aprendiendo una palabra y evitando cometer un error ortográfico que puede ser demasiado recurrente, el éxito estará asegurado.