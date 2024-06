Cómo se escribe atender o hatender

No hay nada más importante en la comunicación escrita que el correcto uso de la ortografía. Una pequeña falta de ortografía puede cambiar por completo el significado de una palabra o una frase, e incluso puede afectar la credibilidad de quien escribe. Es por eso que es fundamental tener un buen manejo de las reglas ortográficas y prestar atención a los detalles al momento de redactar cualquier tipo de texto.

Con h o sin h

En este artículo, nos enfocaremos en una confusión común que se presenta con las palabras «atender» y «hatender». Si bien pueden sonar muy similares al pronunciarlas, la realidad es que una de ellas es correcta y la otra es una falta de ortografía. Aprender a distinguir entre ambas es fundamental para evitar errores al escribir y para mejorar la calidad de nuestras comunicaciones escritas.

Empecemos por aclarar que el verbo «atender» se escribe sin h inicial. Esta palabra proviene del latín «attendere», que significa «prestar atención» o «ocuparse de algo». Por lo tanto, cuando queremos referirnos a la acción de prestar atención, cuidar o ocuparnos de algo, debemos utilizar la palabra «atender». Por ejemplo: «Debes atender las necesidades de tus clientes para garantizar su satisfacción».

Por otro lado, la palabra «hatender» no existe en el idioma español y es considerada una falta de ortografía. La presencia de la h al inicio de la palabra es incorrecta y puede deberse a un error de escritura o a una confusión con el verbo correcto. Es importante recordar que en español, la h no suele utilizarse al principio de las palabras, a menos que esté precedida por la letra c.

Es común que se cometan errores de este tipo por descuido o falta de conocimiento de las reglas ortográficas. Sin embargo, es fundamental corregirlos y aprender de ellos para evitar repetirlos en el futuro. Una buena manera de mejorar nuestra ortografía es practicar la escritura, leer con atención y consultar fuentes de confianza cuando tengamos dudas sobre la ortografía de una palabra.

Tomaremos nota de ciertos elementos que nos ayudarán a saber si vamos por el buen camino. Para conocer una palabra a fondo, primero debemos tener muy clara su definición. En este caso solo una será correcta.

Se escribe atender

Atender es un verbo que se escribe siempre sin ‘h’. No ponerla es un error y lo solemos hacer porque se trata de una letra que no se pronuncia. Para saber si empieza por esta letra debemos conocer perfectamente su significado. Este verbo es uno de los más utilizados y tiene una serie de elementos que nos permiten identificarlo a simple vista. Toma nota de cada definición con su ejemplo, de esta manera no volverás a equivocarte.

Acoger favorablemente, o satisfacer un deseo, ruego o mandato. Una buena empresa atiende las peticiones de los clientes y les da una respuesta rápida.

Esperar o aguardar. Esperaba poder atender su ropa antes de que llegarán.

Aplicar voluntariamente el entendimiento a un objeto espiritual o sensible. El cuarzo rosa atendía todas sus peticiones.

Tener en cuenta o en consideración algo. Será mejor que atiendas a la carretera, estás conduciendo de forma precipitada sin mirar nada.

Mirar por alguien o algo, o cuidar de él o de ello. Atiende a su hermano que está enfermo.

Dicho de un animal o de una persona: Responder al ser llamado por su nombre. El perro atiende por su nombre

Con esta definición del verbo y las frases no podemos fallar, escribiremos correctamente atender sin ‘h’ en todas sus formas verbales. El éxito estará asegurado si seguimos estas normas.