Comenzaremos analizando el origen de la palabra “trabajo” antes de entrar a su traducción al inglés. Este vocablo viene del latín “tripalium” que literalmente significa “tres palos” el cual era un instrumento de tortura, formado por tres estacas a las que se amarraba al reo. Mediante una evolución metonímica, adquirió el sentido de penalidad, molestia, tormento o suceso infeliz. Es decir, este instrumento pasó de ser un instrumento para producir sufrimiento. Así que, según su etimología, el trabajo es un tipo de tortura. En efecto, el tripalium («tres palos») era un cepo con tres puntas que se usaba en el Imperio Romano para inmovilizar caballos, cerdos, o bueyes, y así poder herrarlos o examinarlos. Luego se usó para castigar esclavos. De «tripalium» surgieron, entonces, las palabras «trabajo», «travail» (francés) «travaglio» (italiano), y «trabalho» (portugués). Actualmente nos referimos al trabajo como una ocupación retribuida, como una labor a cambio de la cual se recibe una compensación en dinero.

Cómo se dice trabajo en inglés y algunas frases

La palabra trabajo en inglés se puede decir de dos maneras: Work o Job.

En qué ocasiones se utiliza cada una:

Work

Significa generalmente «trabajar» y refiere a la actividad laboral. Work es un sustantivo incontable, por lo que no admite plural. Work puede funcionar como verbo o sustantivo.

Ejemplo:What are you doing after work?.-¿Qué haces después del trabajo?-

He works at the bank.-El trabaja en el banco.-

Job

Significa generalmente «trabajo» (en el sentido de empleo o puesto de trabajo remunerado). Job es un sustantivo contable.

Ejemplos: I have a job in a restaurant.-Tengo un trabajo en un restaurante.

He’s looking for a job.- El está buscando trabajo.

Te mostraremos a continuación algunas frases con estas palabras.

Planning the trip is more work than I thought.-Planificar el viaje es más trabajo de lo que pensaba.

My brother is looking for work in Mexicali.- Mi hermano está buscando trabajo en Mexicali.

The job requires an advanced degree in architecture.-El trabajo requiere una licencia avanzada en arquitectura.

I have to go into work this weekend.-Tengo que ir al trabajo este fin de semana.

For Max, the song represents a change in their job .- Para Max, la canción representa un cambio en su trabajo.

But Apple did their job in this part, and more.-Pero Apple hizo su trabajo en esta parte, y más.

¿Cómo se dice trabajo en otros idiomas?

Si quieres aprender aún más, te mostraremos a continuación cómo puedes decir la palabra trabajo en otros idiomas del mundo.