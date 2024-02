Yuccs desafía a los gigantes de la moda con una gran campaña apelando al ‘made in Spain’

«Hay mensajes que Nike, Adidas o Skechers no pueden decir. Todas nuestras zapatillas están hechas en España con materiales naturales». Bajo este impactante mensaje que destaca la fabricación de zapatillas con materiales naturales y enfatiza el sello distintivo “Made in Spain”, Yuccs, la firma mallorquina de calzado sostenible fundada en 2018 por Pablo Más, acaba de lanzar una notoria campaña publicitaria. Esta iniciativa no solo pone en valor la fabricación local, sino que también resalta la apuesta por materiales naturales de alta calidad, posicionándose como un referente frente a los gigantes de la moda.

Esta campaña se ha materializado en una gran lona de 700 m2 en la emblemática Calle Serrano, concretamente en el número 29, con un mensaje creativo donde queda patente el inquebrantable compromiso de Yuccs con la producción local y el uso de materiales naturales en sus productos.

Además, en diferentes ubicaciones del madrileño barrio de Salamanca, podrán verse originales creatividades en marquesinas digitales e impresas hasta el 19 de febrero.

Una declaración de principios

En un mundo donde la sostenibilidad y transparencia son cada vez más importantes para los consumidores, Yuccs está liderando el camino con su compromiso con la fabricación local y el uso de materiales naturales de alta calidad. Mientras que otras marcas recurren a materiales sintéticos y producciones deslocalizadas, la firma mallorquina destaca por su compromiso con la calidad y la autenticidad.

«Nike, Adidas o Skechers pueden tener mensajes poderosos, pero hay algo que no pueden decir», afirma Pablo Más, fundador de Yuccs. «Nos enorgullece decir que todas nuestras zapatillas se fabrican con materiales naturales aquí en España. Esto no solo garantiza la calidad de nuestros productos, sino que también apoya a la economía local y promueve prácticas más sostenibles en la industria del calzado.

La campaña, ha captado ya la atención de los medios y los consumidores por igual. A través de iniciativas creativas y mensajes claros, la marca está desafiando las normas de la industria y demostrando que es posible crear productos de moda respetuosos con el medio ambiente y las personas.

Con una base de seguidores en constante crecimiento y una reputación en alza en la industria, Yuccs está lista para consolidarse como una fuerza a tener en cuenta en el mundo de la moda.

Empresa de calzado 100% local e inspirada en la naturaleza, elabora las zapatillas más cómodas del mundo apostando por la innovación en materiales naturales y un compromiso local. Entre sus materiales más innovadores destacan el tejido único de lana merina, el bambú, la piel de uva, su nueva tecnología que repele el agua, WaterProtect-Merino™, y una suela hecha a partir de la caña de azúcar. Yuccs nace del sueño del joven emprendedor Pablo Mas y bajo los cimientos de la innovación natural y sostenibilidad en su modelo de negocio.